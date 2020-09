Horóscopo del 22 de septiembre - ¡Llega el equinoccio de otoño!

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: creciente

Iluminación: 39%

Signo de influencia: Sagitario.

Carta del Tarot: el Ermitaño de cabeza.

Evento astronómico: equinoccio de otoño.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Podrás tener la seguridad, de que todos los pasos que no has dado por temor, hoy se podrán a tu favor. El equinoccio es uno de los eventos con mayor relevancia ante el cambio de una estación, ciclo o energía. Te conectas como pocas veces con tu lado más profundo, haciéndote sentir que tendrás las cosas a tu favor, sin necesidad de hace grandes esfuerzos.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: puedes permitir que la energía del día se conecte contigo, pues será mucho más favorable de lo que pensaste anteriormente. La luna hace algunos estragos que se contrarrestan con la carta de cabeza. Podrás comenzar de nuevo relaciones de pareja, laborales o amistosas pues hay una segunda oportunidad en puerta.

Energía general: mantén tu buen ánimo a cada instante, son algunas recomendaciones constantes de quienes te rodean si es que se encuentran en una buena actitud. No todas las personas serán coincidentes contigo, a pesar de que tratas de ser una persona abierta a permanecer con aquellos que no son los más confiables.

Recaes con constancia en inquietudes, pues no te ha quedado claro que a veces dar una segunda oportunidad, genera riesgos elevados que no solo atentan contra tu salud emocional. Las cosas pueden salirse de control, cuando comienzas a sentir que ya no tienes la misma confianza de antes con nadie.

Estás en el mejor momento de hacer que todo te sea beneficioso, laboralmente hablando. Si has pensado en cambiar de trabajo, es un muy buen día para comenzar una nueva búsqueda, respecto a lo que ahora quieres enfocarte. Es decir que la fortuna se encuentra de tu lado y que las decisiones que tomes hoy, serán determinantes para tu mañana.





SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: la influencia energética del día, permite que te conectes con la carta regente. Algunas personas te critican por no escuchar a otros y pensar en todo lo que puede salir mal si das toda tu confianza. Ahora será el momento donde demuestres que algunas personas, cometieron errores garrafales hacia ti, dando argumentos para insistir, en que la mejor manera de sentirte estable, es no confiar siempre en otros.

Energía general: pocas veces tienes contacto con gente de tu pasado con la que cerraste puertas definitivamente. Por una extraña razón, amistades en común te hacen regresar a quienes crees que no deben permanecer más en tu vida. Recuerda que todo pasa por una razón, intenta identificar cual es para que culmines tus ciclos pertinentes y avances.

No te sientas abrumado por las críticas de otros hacia tu peso, no siempre son buenas y solo intentan hacer que te tambalees para que te puedan dominar. Una vez que sabes, de donde proviene esa energía, haces que todo se vuelva a tu favor, solo con enfrentar lo que no te parece.

Las pláticas con personas con mayor experiencia, hacen que consideres cambiar algunos planes económicos, pues no has dividido correctamente tu dinero y podrías quedarte con muy poco. Podrías tener muchas responsabilidades en un momento inesperado. Pero con seguridad verás que te encuentras preparado para afrontarlas y recibir la fortuna nuevamente.



SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: procuras alejarte de todos cuando te sientes en días llenos de inestabilidad como este. No necesitas ser muy sabio como para darte cuenta que conoces de arriba abajo, tú forma de desenvolverte con otros cuando no te encuentras bien. Ha sido la carta regente la que literalmente te pone de cabeza, pero al final tendrás la certeza de que haces lo correcto para salir de tus problemas.

Energía general: le hiciste ver a un par de amistades, que no querías acercarte a quienes han representado dolores de cabeza para ti, hace algunos meses. A pesar de que esas personas, consideren que tu actitud no es la más adecuada, recuerda que solo tú sabes cómo te sientes y no debes forzarte a estar con quien no te complace.

Por mucho que hayas hecho ejercicio, hay ciertas partes de tu cuerpo que no se ponen a tono como tú lo esperabas. Debes ser generoso contigo, pues las cosas no siempre salen a tu favor, no puedes controlar todo. A pesar de esa noticia, te sientes conforme y cómodo con lo que has hecho para mejorar tu calidad de vida.

Podrás entrar en breve, en procesos legales o de negociaciones inminentes para obtener un beneficio. Te has cansado de permanecer en un asunto lleno de papeleos, pero serán necesarios para que tu economía sea fructífera en muy corto tiempo.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: los equinoccios hacen que como signo de agua, te revitalices e inicies de nuevo cualquier plan que dejaste en pausa. No es necesario decirte, que fluirás con constancia si no te das por vencido ante cualquier actitud negativa. En realidad es un excelente día para liberarte de toda atadura, pasada, presente y futura.

Energía general: has tenido que enfrentarte a adversidades cercanas que te ponen de malas y no permiten que avances como quisieras. Para tu gran fortuna tendrás a una persona que te guiará por el camino correcto y evitar que te llenes de negatividades de la noche a la mañana. Podrían afectar tu economía y la buena racha que tienes.

Encenderás alertas cuando te des cuenta que alguien, ha estado haciendo de las suyas para no tomarte en cuenta en un evento importante. A pesar de que existen muchas restricciones por la pandemia global, para poder reunirte con los que amas, en este caso no era necesario que te aislaran, pues fue porque en realidad, alguien no quiere que te acerques a personas importantes.

Te encontrabas escéptico ante algunos que quería ofrecerte buenos negocios, estás entrando en una buena etapa para llamar la atención de quienes también quieren hacer crecer su negocio junto contigo. Tómalo como una buena fortuna, pues seguramente es una buena noticia que hará feliz a muchas personas, pero principalmente a ti.