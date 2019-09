Horóscopo del 22 de septiembre | Deja ir lo que te está molestando

Pronto comenzará un ciclo de ilimitadas posibilidades en tu vida económica, pero no te será fácil andar por ese camino si arrastras viejos conceptos y no equilibras armónicamente tu magnífica capacidad de dirección con más sensibilidad. Continúa el buen ritmo que llevas. Conquistas amigos y posiciones, estás bien auspiciado.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, combina tus ideas de manera creativa, pero sin exagerar. No hables muy alto, porque esto te perjudicaría. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es realizar de manera adecuada tus responsabilidades y no desanimarte por nada.

En el presente tienes nuevos retos y posibilidades, arréglate, no decaigas, revive tu imagen, tu autoestima y deja atrás un trauma en tu paisaje amoroso. La vida transcurre hoy, en este instante del universo, no ayer o mañana. La música se convierte en un instrumento para expresar tu amor. Esta noche invita a la persona que te interesa a un espectáculo, o simplemente a un sitio donde puedan conversar, bailar y conocerse mejor. Será estupendo para ambos.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, muévete a los sitios donde sabes se requieren tus conocimientos y experiencias. Tu capacidad creativa te ayudará mucho a resolver una diferencia laboral y si no tienes empleo podrás optar por un trabajo temporal muy agradable, por cierto. Si comenzaste alguna actividad comercial con personas que no conoces bien trata de observar de cerca el manejo que hacen con tu dinero, pero procede de manera cautelosa y delicada para no dar la impresión de estarlos vigilando o acechando.

La tónica que debe imperar en este día debe ser de satisfacción mutua, no solamente de una parte. El éxito de hoy consiste en poner las cosas en su sitio y no obrar solamente por impulsos. Por otra parte, la fortuna te está tocando muy cerca en estos momentos, sigue tus inspiraciones que ahora están muy bien auspiciadas. Tu nivel de energía, si no lo canalizas bien, podría comprometerte y enredar tu vida amorosa colocándote en situaciones difíciles debido a tus emociones. Contrólate y no des rienda suelta a todo lo que te llega impulsivamente hoy.