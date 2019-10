Horóscopo del 22 de octubre | Las cosas empiezan a cobrar un giro más estable

No te desalientes por un contratiempo relacionado con una pérdida inesperada de dinero. Lo que ahora te parece una fuga económica se convertirá en algo muy bueno dentro de pocos días, asociado a un encuentro importante de negocios que ya está gestándose en este último trimestre del año.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, descubres una fuente de alegría en amigos y parientes. Si te llegan comentarios desagradables no les des cabida y mucho menos los propales pues te verías envuelto en un chisme que afectaría tu relación sentimental y causaría problemas serios con una persona importante en tu vida.

El camino al dinero se presentará de manera clara ante tu vida. Te maravillas no haberlo descubierto con anterioridad, y por eso debes hacer todo lo posible para poner a funcionar esas ideas tan buenas que te conducirán al éxito y la fortuna. Tu carisma y personalidad conquista y triunfa. Se expande tu influencia personal, te vuelves más afirmativo en lo que haces o dices y tu personalidad impacta a los demás.

En el caso del elemento aire, los nativos de Géminis, Libra y Acuario, atiende bien todo lo que hoy hagas, concéntrate con todos tus sentidos y verás resultados. Este martes lo principal es que no te estanques en algo sino que explores siempre nuevas opciones y te superes constantemente pues así compensarás la energía retrógrada de Urano y Neptuno y harás que el dinero fluya pronto hacia tu bolsillo. Algo inesperado causará un cambio súbito en tus planes que implica un viaje o una compra importante.

Felizmente todo se resolverá a tu favor sobre todo en el plano emocional. La calidad del tiempo que dediques a tus relaciones es mucho más importante que la cantidad. Cuando estés al lado de las personas queridas demuéstrales tu amor. Hoy sigue esos impulsos tiernos y no te calles si deseas decirle: “te amo”.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, abre los ojos, pues en tu empleo surge una relación bonita de trabajo. Una amistad nueva en tu centro laboral no solo te brindará su afecto y apoyo sino podrás contar con su experiencia para mejorar tus condiciones actuales. No te desalientes por un contratiempo relacionado con una pérdida inesperada de dinero. Lo que ahora te parece una fuga económica se convertirá en algo muy bueno dentro de pocos días, sobre todo una vez que se vaya desarrollando el último trimestre del año que estamos viviendo en esta segunda quincena de octubre.

Toma todo lo que suceda con una actitud deportiva y si algo no te sale como anhelas no te preocupes pues poco a poco verás cómo se materializan esas situaciones para las cuales has venido concretando tu energía y dando pasos seguros.