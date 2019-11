Horóscopo del 22 de noviembre | Tomarás resoluciones interesantes

Deberás dedicar un tiempo adecuado a poner tus asuntos en orden porque la desorganización no solamente causa pérdida de tiempo sino podría ponerte en una situación difícil relacionada con tu dinero, tus negocios y proyectos. No te atormentes queriendo hacer todo a la vez, paso a paso lo lograrás en esta etapa que hoy viernes se cierra para abrir un nuevo capítulo en tu vida.

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, eres de Aries, Leo o Sagitario, prepárate para una sorpresa. Ocurre algo inesperado en tu vida amorosa. No los traslades a tu presente pues la relación amorosa que estás compartiendo no es responsable de tus desaciertos pasados.

Las ideas negativas no tienen por qué anidar en tu mente esta semana en que comienza a regir un signo de tu elemento fuego en medio de estupendos aspectos astrales. Notarás como todo se renueva y cambia favorablemente. Vas a salir bien de tus problemas. Tus asuntos económicos, sociales o laborales no tienen por qué empañar la felicidad que disfrutas. Atiende esa voz interior que te permite definir conceptos y separar lo que vale la pena de lo que no sirve.