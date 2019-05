Horóscopo del 22 de mayo | Tiempo de dinero y buenos negocios

Te envuelve un tono dinámico con el inicio de un signo del elemento aire y eso que anhelas llegará pronto a tu vida. La Luna augura lo mejor para ti en el plano afectivo. Esta semana vas a tener gratas sorpresas, no solamente en tu vida emocional sino también económica y laboral.

Sin embargo, aún puede haber demoras debido a que persiste la influencia de varios astros retrógrados. Pronto una buena noticia relacionada con tus asuntos laborales, no hay motivos para inquietarte. Para resolver tus problemas económicos lo más adecuado es eliminar todas las tarjetas de crédito y quedarte solamente con un par de ellas. Proponte cada vez pagar un poco más del saldo mínimo para que puedas irte poniendo al día y respires aliviado cuando veas como tu dinero te rinde y se multiplica.

Todo marcha bien en tu trabajo así que no te dejes influir por esos comentarios de personas tremebundas a quienes les encanta propalar rumores y asustar a los demás con cuentos de despidos y con historias tristes y negativas. La rueda de la fortuna gira positivamente hacia ti, pero para aprovechar las ganancias que surgen del azar deberás usar toda tu prudencia.



Finalmente, si eres nativo del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, tu paisaje sentimental es bien intenso en estos momentos. Estás aprendiendo la lección y rehaciendo tu realidad afectiva. Si pusiste los ojos en alguien que no debías haberlo hecho, no te desanimes, la vida sigue. Lo mejor que trae este tiempo es que se fortalece tu realidad amorosa e inicias lo que realmente te interesa. Buenas nuevas, hay éxito en una gestión de trabajo duran y te el transcurso de semana llegarás a buenos acuerdos y arreglos laborales. Estás en un día muy interesante y lo que desees realizar lo harás si te lo propones, pero no pierdas de vista la realidad y exige firmas y contratos.