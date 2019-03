Horóscopo del 22 de marzo | Un nuevo comienzo

Con la excepción de Mercurio, que continúa retrógrado en Piscis, todos los planetas están directos. No te dejes desalentar por nada, ni por nadie. Mantén esa buena actitud en todo momento y tendrás éxito en todo lo que te propongas realizar.

Tu mente está muy clara. Lo que pienses podrás conseguirlo, solo necesitas poner tu esfuerzo y tu estupenda voluntad de acción del elemento fuego. No te preocupes, a pesar de que no logras acuerdos económicos con la prontitud anhelada estás en el camino correcto para obtenerlos.

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, un sueño inspirador te inclinará a ir a determinado lugar donde habrá no solamente la posibilidad de dinero, sino un romance o un viaje próximo que ni siquiera habías soñado. Quien está a tu lado estará muy sensible esta noche. Se augura un día muy movido y emocionalmente intenso. Sin embargo, debes cuidar los detalles en tu relación y demostrar con gestos tu preocupación hacia la persona amada para que no se sienta como si estuvieras mentalmente alejado de ella, deja tu celular y las redes sociales cuando estés a su lado.