Horóscopo del 22 de junio | Neptuno entra retrógrado

Los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario , los contratiempos laborales actuales son pasajeros y no merece la pena que te vayas a disgustar por ellos. Acude a tu trabajo con una mente clara y serena dispuesto a pasarla lo mejor posible y no permitir que perturben tu tranquilidad.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis , si necesitas ayuda en un proyecto para tu trabajo, pídela. No es el momento de la autosuficiencia, sino de la modestia y la sencillez. Un gesto positivo de tu parte te ayudará mucho en tu trabajo. Además, tu iniciativa está en un punto muy alto. No tienes por qué pensar que vas a repetir una equivocación económica del pasado. Si perdiste dinero en un negocio fallido, no vayas por eso a cerrarte ante grandes posibilidades actuales. La vida es cambio y lo que cuenta es el presente. Un amigo o amiga te hará depositario de cierta confidencia, ten cuidado y no vayas a divulgarla inconscientemente.