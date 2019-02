Horóscopo del 22 de febrero | Momento para terminar cosas

No te impacientes, pues en esta etapa el dinero que tanto necesitas está muy cerca de ti, pero debes ser prudente y sobre todo no malgastar los recursos que ahora estás recibiendo ya que si no los ahorras podrías verte en apuros económicos dentro de unas pocas semanas en el mes de marzo.

RITUAL DEL NIÑO PRODIGIO:

Finalmente, en el caso de los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis la vida te está dando lecciones en tu mundo sentimental. No vayas a cometer una imprudencia contando algún episodio de tu vida pasada que a tu pareja actual no le interesa conocer. No es cuestión de mentir sino saber callar. Podrías estar bajo los efectos de una gripe o catarro persistente. Si los síntomas no desaparecen después de algunos días sería adecuado revisarte con un médico para descartar otras complicaciones de índole pulmonar o bronquial. En todo momento, en todo lo que hagas, no procedas de manera imprudente ni emotiva ya que este ciclo requiere análisis, meditación y madurez antes de lanzarte a una nueva aventura.