Horóscopo del 22 de enero | Reinicias lo que es necesario

Un trígono entre la Luna y Venus se pone mucho más a tu favor, podría ser que de pronto tengas que dejar de insistir en lo que no es conveniente para ti y en ello verías cambios significativos.

Por el momento te pones contento pues el la Luna creciente y Tauro en regencia sacan lo mejor de ti.

El número uno se asoma para que reinicies lo que sea necesario y dejes que el mundo simplemente fluya para ti.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: comunícate mejor con tus personas importantes, eres ahora el centro de atención por alguna razón y desde esa perspectiva puedes respirar con tranquilidad pues viene algo nuevo y bueno. Con el trígono entre la Luna y venus serías mucho más certero en lo que haces.

Energía general: intenta no desesperarte ante las reacciones de los demás, has hecho lo indispensable por controlarte pero de pronto no haces lo suficiente y te llenas de frustración. Por ahora con la Luna creciente, sería suficiente para que pase desapercibido el hecho.

Tu sentido común sería fundamental pues has estado haciendo lo indicado para dejar que todo se acomode en un mejor sentido. Ahora es Tauro el que te favorece para no claudicar. Dejarías que todo pasara simplemente.

Por ahora es mejor dejar algunos negocios que no tuvieron la oportunidad de ser como querías. Por ello es que el número uno del día tiene cosas prósperas para ti y para lo que decidas emprender de cero.

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: no hay modo de que se te cierren las posibilidades hoy, quizás has deseado con el corazón que todo se mueva a tu favor y se te concede el deseo. La Luna creciente es lo suficientemente buena para que recibas lo que has perdido.

Energía general: evolución es lo que tienes alrededor hoy, han pasado las horas y posiblemente estés pensando que todo quedaría mucho más claro de no ser porque tu razón y el querer encontrar la respuesta a todo. Pero con el trígono entre la Luna y Venus, verías con más claridad las cosas.

Es momento de dejar de compararte con cualquier persona que haya hecho lo que tu no has podido, por ello no pierdas el tiempo y deja que Tauro te conceda la oportunidad de ser quien tome el rumbo que te conviene.

Por ahora es mejor permanecer ecuánime, deja que el número uno del día te dé nuevas ideas y perspectivas que hagan que tu energía se concentre en la prosperidad. No dejes que nadie te lleve por ideas confusas y confía en ti mismo.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: no es lo mismo estar quieto a no moverse, por ello ejerce una acción que te convenza que vas por un muy buen camino y no permitas que las malas energías te llenen de inseguridad. Ahora es Tauro el que tiene las buenas emociones para ti y nadie te detendrá.

Energía general: encontrarías un buen pretexto para hacer lo que dejaste atrás y en ese sentido para hacer un sueño realidad y en ello te llegarían las ganas de hacer algo que siempre he ha gustado. Con la Luna creciente tienes suficiente como para no dejar las cosas tiradas.

Tomarías medidas de precaución con la finalidad de que todo se haga mucho más ligero para ti, por ello es que el trígono entre la Luna y Venus te daría los beneficios que antes no tuviste para salir como es debido de todo lo que te detiene.

Ahora es momento de hacer que el número uno del día, sea tu amuleto de la buena suerte para salir de cualquier energía baja. Es un buen momento de emprendimiento y con ello verías como todo se acomoda de apoco para ti y los que amas.

Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: soluciones son las que vendrían este día y por ello es que te sentirás un tanto menos inseguro con las decisiones que hoy tomas para hacer que la vida te mantenga relajado y no lo opuesto. Es un buen momento para recibir a Tauro y hacer que todo se sienta claro.

Energía general: dejarías de sentirte acorralado después de un par de acciones que te pusieron a la vista y en ello vendría tu recuperación de energía y la Luna creciente se vería como un buen camino hacia la transformación.

Ahora que has hecho lo correcto te dejarías llevar por tus instintos para que todo se vea más certero para ti. Es un buen día para que el trígono de la Luna y Venus sea la energía suficiente para que puedas ver los frutos de tus deseos.

Dejarías de sentir que todo viene en decadencia es el número uno el que te reconforta para que veas prosperidad pronta y no te sientas en negatividades. Deja que todo se vuelta a tu favor con tu pensamiento creativo

RITUAL DEL NIÑO PRODIGIO

Baño para aumentar tu confianza