Horóscopo del 22 de abril | Te sientes más unido a los demás

Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , pueden presentarse inconvenientes de última hora y un trabajo que dabas por terminado vuelve a tus manos para rehacerse y esto te incomoda. No te lamentes, pues nada resolverías con eso, y en su lugar ponte a terminarlo lo más rápidamente posible. Aplica tu diligencia y todo lo solucionarás. Tu elemento es bien receptivo para las finanzas y con esta Luna en un signo de fuego, como el tuyo, estarás atrayendo el dinero como un imán. Si estás atravesando un momento económico difícil o con deudas, será algo transitorio pues afortunadamente tienes una buena posición astral en tu horóscopo.

Para ti, si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio , prepárate para recibir una alegría familiar, alguien querido te dará una agradable sorpresa. La vida es para vivirla día a día, en tu presente que es tu realidad. Planea para el futuro, pero no descuides nunca la oportunidad de ser dichoso hoy, ya que esto es lo que realmente tienes, lo que cuenta. Esta semana se abre frente a ti todo un abanico de posibilidades. Una actividad o reunión social en la que participan personas influyentes te pondrá frente a una proposición laboral ventajosa.

En el caso del elemento aire , los signos Géminis, Libra y Acuario , estarás recibiendo una buena influencia astrológica y lograrás sacar adelante un negocio que estaba paralizado y no rendía ganancias. A partir de ahora todo cambia para tu bien. En cuestiones de amor ¡no des un paso atrás, la vida sigue y debes marchar con ella! Hay recompensas sentimentales aguardándote. ¿Malentendidos sentimentales recientes? No te angusties. Mantén abiertas las líneas de comunicación con tu pareja y amigos y así tendrás la oportunidad de poder arreglar cualquier descalabro amoroso que haya surgido en estos días producto de un chisme o un juicio erróneo.

Finalmente, en el caso de los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, no se auguran problemas graves de salud, pero sí distracciones que pueden causar accidentes menores en el hogar. No dejes al alcance de los niños los objetos peligrosos o eléctricos en tu cocina, la precaución nunca está de más. Surge algo novedoso en tu horizonte laboral en estos próximos días así que aprovéchalo con la disposición que te corresponde. Si esperas un empleo recibirás noticias. Hay prosperidad laboral para tu signo en este ciclo planetario actual de la Luna, así que ¡ánimo! Solucionarás inteligentemente y de manera exitosa los retos que se están acercando a tu vida. Has entrado en un ciclo de muchas posibilidades sobre todo en el dinero, ya verás los resultados en pocos días. Este giro positivo será constante y se irá multiplicando diariamente.