Horóscopo del 21 de septiembre | La concentración estará de tu lado

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 28%.

Signo de influencia: Escorpión en tránsito a Sagitario.

Carta del Tarot: El Sol de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Así como se ilumina la Luna, así la carta ilumina la energía del día, no se olvida que el tránsito común de los signos mueve todo alrededor de manera simultánea. Pocas veces hay una serie de sensaciones extrañas en el día, pero si por alguna razón presientes que hoy podría pasar, enfócate en la respiración para encontrar la calma.





SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: has tenido suficiente con tantos cambios en el año, pero no lo necesario. De eso habla precisamente el tránsito de Escorpión a Sagitario. Todo aquello que forjes en este momento, hará que te colmes de paciencia en muy corto tiempo.

Energía general: es uno de esos días donde presientes que hay cosas que te estorban, pueden ser literales o incluso personas. Hay fastidio general, pero no por eso te detendrás, con todo y esos malestares, imploras por tener una señal que te haga sentirte con mayor congruencia entre tu vida y el mundo.

Vences por fin tabús sobre tu propia energía, te has detenido en ocasiones a realizar algunas cosas porque tienes creencias arraigadas desde la infancia, que por respeto a quien te las enseñó, te han orillado a no cambiar de pensamientos. Pero al momento de darte cuenta que es completamente obsoleto, entiendes que estás en otra época y necesitas sanar tus sentimientos.

Siempre existirán trabas cuando quieres sentirte victorioso, pero es parte de la vida, no es porque el mundo esté en tu contra. En cuanto a tus finanzas se refiere, pretendes ser más mesurado, incluso restrictivo, pero al hacerlo bloqueas tu dinero. Encontrarás la manera de no ser tan inflexible como para que todo lo que se encuentre a tu alrededor se ponga a tu favor.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: las emociones no son tu fuerte, a veces eres demasiado extremista con ellas, por eso la energía del tránsito de Agua, hacia fuego, te ayuda a ser más flexible. Últimamente consideras más cada paso que das, por precaución. A veces puede volverse una obsesión, intenta mantenerte al margen para que nadie se interponga en la búsqueda de tu armonía.

Energía general: estarás a mano con una persona que sentía que le debías una disculpa, no se la haces extensible tan fácil, te cuesta demasiado trabajo ser flexible, pero encuentras el modo de hacérselo saber. Algunos se burlarán de ti, pues en algún momento fuiste tajante en que no cualquiera te hace doblegarte. No es necesario hacer caso a las críticas, pasará pronto, pues has tomado una buena decisión.

Constantemente tus piernas son las que resienten con mayor dolor, todas las cargas que tienes diariamente. Recurriste ya a especialistas que no te han dado las respuestas adecuadas para sentirte en calma y encontrar la salud que deseas. Una vez que comprendes, que dicha tranquilidad proviene de ti mismo, sabrás que hacer para descargar de tu cuerpo, lo que generaron tus emociones.

Tomas las responsabilidades que te corresponde, poco a poco, pues logras comprender que al querer hacer todo de una sola vez, solo entorpeció tu economía. Finalmente eres demasiado inteligente como para tener varias opciones de recuperación financiera, confía en ello para que tu creatividad te dirija con las personas, lugares, trabajos y decisiones correctas.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: la carta de la Templanza podría estar siendo de mucha ayuda para ti, remueve todo lo que definitivamente se encontraba atorado, mejorando tu actitud ante los malos ratos. Dos o tres personas que permanecen cerca de ti, estarán preguntándote con constancia, como te sientes. No seas grosero, se preocupan de verdad no porque quieran ser impertinentes.

Energía general: estás haciendo todo lo que puedes para liberarte de pensamientos catastróficos, afortunadamente para ti, estás en un momento idóneo como para que te sientas libre de ataduras, principalmente emocionales. Te concentras mucho más en lo que realmente importa, por eso estás con armonía a pesar de haber estado viviendo en caos.

Piensas en momentos que no encuentras la manera de sentirte con motivaciones, por más que le das vueltas a un mismo asunto, no resuelves como tú quisieras. De pronto te enteras que las cosas pueden ser más favorables, sobre todo porque existe alguien que te motiva sin pedirlo, esos detalles son realmente los más importantes.

Llegaste hasta done estás con base en esfuerzo constante, vas a recordar por siempre, que tus logros son únicos e irrepetibles. Financieramente comienzas a ver los frutos de ese esfuerzo, a pesar de que no te sientas completamente satisfecho. No intentes culpar a nadie de no obtener todo lo que tienes, después de un corto tiempo, sabrás porque valió la pena.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: resientes con mayor constancia la influencia combinada de la carta, la luna y el tránsito de los signos. Por ese motivo comienzas a sentir que no tienes un espacio para ti en ningún lugar y con ninguna persona. Recae con evidencia, mucha responsabilidad familiar para tu elemento, por eso es que sientes incomprensión a pesar de existir opciones.

Energía general: en un día como el presente, el agradecimiento sobre todo lo que tienes, será fundamental. Siempre procuras hacerlo, pero no te das la oportunidad constantemente, piensas que el exponerte de esa manera, te hará vulnerable ante los demás. Parecieras incongruente, pues por un lado quieres el reconocimiento de otros, por las razones que sean. Pero por instantes quieres que todos se alejen. Cuando agradeces sin importar a quien, te das cuenta de que esas emociones se mantendrán en equilibrio.

Procurarás ser una persona más noble de lo que ya eres, esas emociones espontáneas, son las que te caracterizan, como una persona sensata. Una vez que comienzas a hacerlo, las cosas se mostrarán más alegres. Sentirás que das un gran respiro, incluso para tu cuerpo, pues se mantiene en tensiones constantes. No eres una persona sencilla, pero si descifrable, cuando no quieres estar cerca de alguien, has lo necesario para hacérselo saber.

Al iniciar la semana, podrías sentir una baja inconsistencia financiera, sobre todo porque generaste dinero que ya no tienes en tu cartera. Un negocio, propuesta o nueva idea, te hará sentir que puedes recuperar tu dinero en muy corto tiempo, por eso de algún modo, no te sientes preocupado. No sientas por ello entera confianza, recuerda que debes trabajar siempre con fuerza para que sigas teniendo la fortuna que requieres.