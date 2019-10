Horóscopo del 21 de octubre | Día de entendimiento y sugestiones

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, hazlo todo con esmero y ganarás prestigio en tu trabajo. No olvides nunca que la improvisación es buena cuando va acompañada de creatividad y originalidad, pero cuando se utiliza como para terminar algo precipitadamente no te conviene.

Se acercan días de prosperidad si tienes algún negocio por cuenta propia o estás pensando iniciar algo similar. Te propondrán un asunto económico que podrá darte dinero. Surgen soluciones que no esperabas, alguien muy pomposo y extravagante tratará de acercarte a su lado ilusionándote con palabras de amor o sentimientos afectivos que está muy lejos de sentir. Cuidado con las manipulaciones y adulaciones del ego, no te dejes llevar por esa situación si tienes compromiso.

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, reposa y respira hondo frente a las diferentes situaciones que van a surgir en tu escenario sentimental. Si tratas de agradar a todo el mundo terminarás agotándote. Tampoco pierdas tiempo escuchando quejas de compañeros con problemas que no están en tus manos resolver, actúa con independencia lo cual no significa indiferencia en ningún momento sino impedir que los demás te envuelvan en sus asuntos para así ellos estar tranquilos y ser tú quien cargues con la preocupación.

Cuida el dinero que con tanto esfuerzo has ganado y no lo derroches con amistades vanidosas las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. No dejes que te manipulen.