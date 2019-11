Horóscopo del 21 de noviembre | Día cúspide: termina Escorpión

partir de esta etapa los aspectos económicos de tu vida se solidifican más. Según vayas adentrándote en los nuevos negocios que ahora has iniciado te encontrarás cada vez más con oportunidades para adquirir dinero y recursos. Recuerda que hoy jueves estamos bajo la vibración del ocho que tiene que ver con los bienes materiales, los recursos económicos que tienes a tu disposición y que te motivarán a seguir adelante hasta alcanzar tus metas.



Si eres nativo de un signo del elemento aire, a decir, Géminis, Libra o Acuario mantén un tono muy discreto. No comentes una aventura amorosa del pasado en una relación actual porque sería contraproducente, esas cosas no se dicen. Estás preocupado porque no sabes los sentimientos de alguien que ha comenzado a salir contigo en estos días en citas románticas, antes que termine el mes de noviembre los descubrirás.