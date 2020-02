Horóscopo del 21 de febrero | Pon punto final a esos pendientes

No te entretengas en conversaciones infructuosas con otros compañeros pues este día podrías atrasarte mucho si no aprovechas tu tiempo al máximo.

Posiblemente debas efectuar un gasto inesperado. No te desalientes si tu economía baja un poco porque dentro de poco tiempo no solamente recuperarás tu nivel financiero sino estarás ganando más dinero. El día se presenta muy alentador y debes aprovecharlo totalmente para no complicarte pensando en lo que no puedes resolver sino más bien concentrarte en todo lo que tienes en tus manos. Un cuerpo sano requiere una mente también sana.