Horóscopo del 21 de febrero | Busca un balance y equilibrio en todo

Si tú eres nativo del elemento fuego , tales como Aries, Leo y Sagitario no olvides que los disgustos repercuten en tu sistema nervioso y circulatorio elevando tu presión sanguínea y causando malestares generales. Trata de poner a un lado esas preocupaciones y concentrarte en lo que te interesa y proporciona alegría. Hay un tono amoroso en tu entorno que se materializará en la medida que tú pongas de tu parte y no traigas a colación ningún tema embarazoso o una escena de algo ya superado en el pasado.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, terminarás un proyecto que hasta ahora no habías podido concluir pero al transcurrir del fin de semana, podrás mostrarlo satisfecho a quienes te lo encargaron y garantizar de esa manera un mejor desarrollo en tu vida laboral. Sin embargo, ahora no es el mejor período para solicitar un dinero o préstamo de mucha envergadura, pues no tienes muchas posibilidades de recibirlo. Sin embargo, en pocos días no solo vas a obtener lo que ahora necesitas, sino también algo más. Lo que esperabas se realiza.