Horóscopo del 21 de enero | Peleas por lo que te corresponde

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : podrías verificar algunas decisiones que en definitiva han estado bajo el lente de los demás. Pero tu seguridad no se vería afectada pues Tauro tiene mucho por ofrecerte para que hagas lo indicado en lo que emprendes.

Es un buen día para que hagas algunas diligencias atrasadas, ahora que todo está cerrado no hay motivos para que dejes de hacer lo correcto y comience un nuevo vuelo. Por ahora, dejarías que todo fuera más calmado y no entraras en una etapa de estrés pues la cuadratura entre el Sol y Marte podría mover algunas emociones turbias.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : habría muchos retos por venir pero estarías plenamente preparado para que no tengas duda de que tienes la capacidad de salir adelante. Por ahora tienes que concentrarte en ser una persona mucho más provechosa de las oportunidades que se te presenten y dejar que la Luna creciente te lleve por buen camino.

Energía general: regresa la confianza, las buenas oportunidades, la capacidad de hacer que todo aquello que has olvidado simplemente tenga una mejoría absoluta para cambiar lo que no pensabas. por ello es que Tauro en regencia sería el ideal para que cambies de etapa hacia la mejoría.

Recordarías que tienes algunos pendientes que debes darles rienda suelta para hacer que la vida se llene de bondades y no lo contrario. Es un buen día para generar tratos a pesar de que la cuadratura entre el Sol.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : aprovecharías ahora que tienes tiempo, la energía de la Luna creciente para sentir que todo se muestra en mejoría para ti. Principalmente porque pones en orden lo que considerarías de cabeza y en ese aspecto una nueva energía para arrancar de raíz todo lo que no te sirve.

Energía general: aquellos desacuerdos que hayas tenido por fin se irían acomodando como es debido para que no cargues con temas que no te son funcionales. La cuadratura entre el Sol y Marte, hace que muevas lo mejor de ti y no lo opuesto sobre todo en tu beneficio.