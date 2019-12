Horóscopo del 21 de diciembre | Algo nuevo se avecina

No te impacientes si aún no te llegan las noticias de una posición esperada ya que a partir de ahora lloverán las ofertas, proposiciones y anuncios. Tu vida laboral estará cada vez más sólida a medida que se aproxime el nuevo año 2020 dentro de pocos días. Podrás hacer mucho más dinero en tiempo extra, desde tu casa, en un ambiente relajado y tranquilo. No te impacientes, lo que esperas llegará en su momento, ¡superarás los obstáculos!