Horóscopo del 21 de abril | Un día de espontaneidad

Este ciclo trae consigo nuevas expectativas. Si algo ocurre que te fuerza a cambiar tus planes de última hora en este fin de semana no te inquietes ni agobies sino tómalo todo de una forma positiva y optimista, a la forma sagitariana, pues al adaptarte a las nuevas realidades lo pasarás muy bien.

Practica la relajación, descansa y verás resultados. Si este es un día laboral para ti es probable que debas permanecer más tiempo en tu centro de trabajo para terminar cierta tarea engorrosa. Será lo mejor porque te sentirás satisfecho y feliz contigo mismo y no te irás a casa con dolores de cabeza pensando que aún tienes algo pendiente que realizar. En el plano sentimental te sentirás tranquilo, las cosas van mejor de lo que podrías pensar.



Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, la Luna fortalece tu iniciativa. Concentra tus intereses y objetivos en una sola dirección y no te empeñes en tratar de hacer muchas cosas de manera simultánea porque esto solamente te disgregaría y causaría inestabilidades financieras. Hay dinero acercándose a tu vida económica y el tono que te envuelve es alegre y optimista. Disfruta tu presente y si una idea triste o nostálgica, un recuerdo evocador de otros tiempos te causa desazón o angustia, apártala y no permitas que te estropee el resto del fin de semana. Con una actitud fresca y más deportiva de tu parte no te sentirás incómodo ni molesto.