Horóscopo del 20 de septiembre | La concentración estará de tu lado

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 13%.

Signo de influencia: Escorpión.

Carta del Tarot: La Templanza de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

La concentración es la palabra más consistente para la energía que se asoma en este día, es decir que la templanza está ejerciendo su fuerza para conectar a las personas en tranquilidad a pesar de que se asome una caótica época. Habrá propuestas para todos, en muchos sentidos, Escorpión es un signo regente que remueve lo más oscuro del día.





SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: es la Luna que crece la que te mantendrá atento a ponerte en calma con lo que te mantuvo en angustia. Es poco probable que las cosas se sientan en calma a pesar de que el pánico y las malas noticias, son el día a día del mundo en este momento. Pero eres una persona lo suficientemente valiente para sentir que todo se pondrá a favor si generas estrategias en vez de preocupaciones.

Energía general: bien se ha dicho que la unión hace la fuerza, por eso el sentir que hay personas que se conectan contigo, te hará sentir con mayor energía para poder seguir adelante en un camino gris. Pareciera que no todos están de acuerdo, pero con los pocos que cuentes, será suficiente para sentirte en calma y lograr cosas positivas para todos.

Hay una serie de cosas mundanas que te hacen sentir que no encuentras la calma, por ejemplo, algunos documentos que no han podido avanzar debido a la pausa que el mundo tuvo. Es importante que sepas que las cosas podrán sentirse mucho más en calma, cuando te des cuenta que esos documentos se encontrarán contigo lo antes posible.

A veces te sientes con la capacidad de debatir constantemente todo lo que no te haga sentir en conformidad. Debes ser lo suficientemente abierto, para considerar que no todos pueden pensar exactamente como tú lo quieres. A partir de hoy, mejora tu pensamiento, podrás ser libre de sentirte en calma para que no afecte tus finanzas si tienes discusiones con personas que tienen que darte la firma de algo valioso.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: Escorpión muestra su energía más fortalecida, ante la luminosidad lunar y la carta regente. Es decir que ejercerá un papel muy importante cuando quieras salir adelante durante el presente. No seas tan confiado, personas que te dijeron, que en su momento, eran comprensivas contigo, se muestran de una manera aparente como si no te hubieran conocido.

Energía general: procesarás algunos asuntos desagradables con armonía, debes recordar que no siempre serás consistente en tus emociones, son parte de tu personalidad variable. Puedes comenzar no seguirle dando prioridad a otros, solo porque los considerabas influyentes. Pues piensas que estar en calma con quienes tienen un aparente rango de autoridad, te hará sentir seguridad de contar con ellos en situaciones urgentes, pero no siempre es así.

Harás lo posible por hacer un cambio estético a tu persona, no solo por vanidad, has descubierto que hay muchas posibilidades de sentirte en fortaleza, cuando te observas al espejo. Se llama amor propio, de vez en cuando tener una dosis de ello, te hará sentir rejuvenecido. Al tomar esta decisión, te enfocas en mejores perspectivas que pondrán en armonía tu día.

Por alguna razón, una persona habló mal de ti, eso te hizo sentir intranquilo, consideras que no existen los argumentos para levantarte falsos. Sobre todo, porque una persona presume, que no eres quien dices, pues tu irresponsabilidad te delata. Recuerda de que si no tienes implicación en tal acusación, solo tendrás que dejar pasar el comentario. Quien conoce tu trabajo sabrá que no es necesario juzgarte.





SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: la luna en su etapa creciente hace que cualquiera se pueda sentir invencible, a pesar de que no todos logren su cometido. Con el signo regente y la carta presente, tú como signo de Aire, harás que las cosas que no pudiste lograr hace algunos días, por fin se cumplan, tomando la energía del crecimiento lunar a tu favor.

Energía general: a veces la falta de comunicación con las personas te mantiene ausente, a pesar de que no siempre es posible, pues tienes que convivir lo quieras o no. Eres una persona que puedes sentirte con altibajos inesperados cuando otros no han sido capaces de decir algo positivo sobre ti, pero ten la seguridad de que eso, no garantiza que seas alguien bueno o malo.

A pesar de que con constancia tu cabeza se llena de cargas, ya sea emocionales o físicas, vas paso a paso liberando esa energía para encontrar la salud. Serás lo suficientemente precavido para no sentirte en inconformidades, cuando tengas una dolencia, la atenderás de inmediato.

Tienes que ser lo más persistente posible, quieres mantenerte vigente pero no con las mismas responsabilidades de antes. Tú eres quien te comprometes solo, no digas siempre que si, a esos compromisos por quedar bien. La economía no es lo suficientemente fluida como para gastar en los demás, solo te sentirás presionado.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: la influencia de la carta determinará si en este día, tienes la capacidad para sobresalir de la mayoría. No siempre has creído en ti mismo, pero cuando lo haces, no exista persona que te detenga. Defiende lo que sea necesario de ti, para que puedas convertirte en aquello que quieres y no lo que otros exigen.

Energía general: gracias a la gran capacidad sociable que tienes, te das cuenta de que puedes pedir ayuda de diferentes lados cuando lo necesites. Sin saberlo, has hecho un círculo de amistades variadas, no mezcladas, pero sí importantes. Para ti será extraordinario saber, de que a pesar de no ser tus amigos, son opciones que te brindan herramientas para salir de conflictos inesperados.

Te propondrán cambiar de ideas, no necesariamente por que seas una persona que esté tomando malas decisiones. Incluso te sientes como un extraño, pues lo que piensas que ha sido correcto, otro te dice que no. Desafortunadamente es solo la frustración de esa persona la que se refleja como un espejo frente a ti. Recuerda que escuchar es bueno, pero siempre serás tú quien decidas que es lo mejor.

A pesar de que eres una persona que difícilmente te concentras en administrar correctamente tus finanzas, has tenido una iluminación importante. Cuando te percatas que la fortuna es brillante contigo, comienzas a ser menos atrevido con los gastos innecesarios para invertir lo que haga falta en una nueva oportunidad de negocio y ganancias.