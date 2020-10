Horóscopo del 20 de octubre | Es el día ideal para aprender algo nuevo

No se debe olvidar que durante todo el mes Mercurio se encuentra retrógrado y hay una serie de estragos que causa a su paso. Pero para la mejor fortuna está contrarrestado por Sagitario que con su elemento de fuego pone en alto la valentía.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : hablando del elemento fuego, no dejarás detrás la energía de Sagitario que encuentra par ti la fortaleza del día. Si por alguna razón te has sentido en cansancio, hoy podría cambiar, haciendo que te motives a continuar en lo que consideres importante.

Energía general: la recompensa de tus acciones, es en gran medida propuesta por la influencia de la Luna, que crece a pasos agigantados para que obtengas la vitalidad requerida. Recuerda que es una posibilidad mas no un hecho, sin embargo, aprovecha su regencia de la mejor manera.

Cuando se habla de un trígono entre la Luna y Marte, podríamos esperar buenos bríos, ahora es la familia quien con altas posibilidades busque una reconciliación contigo. Date la oportunidad de ser más consecuente con quienes no han sido tan amables contigo. Lo cortés no quita lo valiente, por ello manifiéstate con educación ante tus enemigos.

Obtén los mejores beneficios de todo lo que te rodea, principalmente si el siete está presente como número mágico. Hoy mejor que nunca pedir trabajo a pesar de que tengas uno, haría que te sientas en calma y comodidad como siempre lo has querido. No te desanimes si de pronto todo se detiene, recuerda que hay muchas horas en el día y por fin las cosas se harán más nobles para ti atrayendo la fortuna.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : intentarás en la medida de lo posible, hacer que Mercurio se encuentre a tu favor y no lo contrario. Trata de ser lo más positivo posible pues tienes las herramientas para ello. Como signo de tierra tienes las posibilidades a la mano para que todo se ponga en calma cuando es necesario.

Energía general: el brillo de la luna se encuentra próspero. Es creciente pero no por ello menos importante para abrir las posibilidades al cambio. En ese sentido si consideras que es mejor detener alguna decisión, no lo dudes, eso hará que la calma se muestre más pronto que nunca.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : personalmente estás en una de aquellas etapas donde no quieres saber de nadie, pero si de todos a la vez. No es confusión, sino incertidumbre, lo que de pronto provoca Mercurio en el paso del día. Hoy mejor que nunca date la oportunidad de relajarte por tu propia cuenta.

Energía general: ahora que tienes todo a favor, podrías sentir que las personas no son tan confiables como piensas. Intenta ser una persona mucho más abierta y flexible cuando alguien quiera sugerirte nuevos proyectos o metas. No claudiques ante el hecho de que Sagitario haga de las suyas sobre ti, poniendo en negativa lo que en realidad es próspero, sobre todo en negociaciones con todos.

Cuando presumen los demás, lo que tienen solo por hacerte ver que tú no, es el momento idóneo para permanecer en calma, pues el siete esta presente en un día donde es mejor resguardar el éxito para que solo sea observado. Dicen que el éxito y el dinero no pueden ocultarse, así es que no es necesario hacer alarde ante tu fortuna.