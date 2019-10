Horóscopo del 20 de octubre | Dedica tiempo a tus seres queridos

Convierte este domingo en tu día de descanso mental físico y material. Reposa, vívelo tranquilamente con los tuyos o con la buena compañía de uno mismo, y no dejes que las preocupaciones cotidianas empañen la tranquilidad que debe primar en todo lo que hagas en tu vida.

Si tu signo es del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario, analiza tu situación laboral. Tal vez no te sientas del todo bien en tu trabajo actual y en ese caso habrá llegado el momento de orientar tus energías en la búsqueda de otro tipo de empleo en el cual no ganes tanto, pero te sentirás mejor.

Los nativos de tu elemento fuego como tú saben hacer dinero, pero debes actuar con mucha cautela para no caer víctima de atracadores que podrían aprovecharse de tus ambiciones para envolverte en un fraude. No confíes en los que te ofrecen algo que no está claro. Algo imprevisto te sorprende, un regreso inesperado de alguien ausente. Estás frente a una situación que requiere toda tu disciplina para salir de ella, pero lo lograrás.