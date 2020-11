Horóscopo del 20 de noviembre | Se despierta tu curiosidad

Contempla también que Urano se encuentra retrógrado y podría de pronto generar algunas dudas, pero no por ello tendrías un mal día sino todo lo contrario.

Al unísono, la Luna se encuentra en su etapa creciente y en Acuario, lo que significa que podrías sentir que algunas personas no son tan leales como aparentan.

Momento de dejar que la regencia del número ocho, tome su presencia de la mejor manera para que pueda regresar lo que has sembrado. Con probabilidades altas de encontrarte en buen momento financiero.

El ocho se encuentra en regencia y con el regresaría el dinero por multiplicado, si habrías pensado que no tenías los frutos de lo que hayas invertido, hoy podrías tener buenas noticias al respecto y sentir que las cosas comienzan a ser más justas.

Energía general: Urano se encuentra retrógrado, pero no es una sensación negativa la que habitaría en ti. Por el contrario, tendrías oportunidad sinigual, de encontrar con quien puedas desahogar las emociones que te hayan tambaleado como no lo habrías pensado.

Afortunadamente para ti, estás en un día lleno de muchos pensamientos positivos. No importa que las cosas se encuentren aparentemente en tu contra. Dejarías que todo se ponga más próspero que ayer y así el dinero llegaría por añadidura.



Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: posiblemente estés pasando por un proceso de aprendizaje que no has comprendido en totalidad. Pero no es momento de ponerte a pensar de forma negativa, por el contrario, tienes a tu favor la fortaleza de tomar las cosas con la mayor madurez posible. Lo anterior podría tener regencia debido a Urano retrógrado, pero por ello estarías en el mejor momento de invertir tu tiempo en cambiar.