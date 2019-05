Horóscopo del 20 de mayo | Un importante día cúspide

Este lunes 20 de mayo de 2019 en que comienza el ciclo uno tenemos a la Luna en Sagitario y se trata de un día cúspide puesto que termina de regir el signo de Tauro para comenzar Géminis en diferentes horarios según sea la latitud y longitud geográfica en que vivas, los planetas Júpiter y Saturno continúan retrógrados, al igual que los planetoides Ceres y Plutón.

Combina una actitud idealista y soñadora con tu realidad y no te dejes arrastrar a pasiones que no te ayudarán a evolucionar intelectual ni moralmente. Es muy probable que eso que sientes por cierta persona no sea amor, sino interés sexual pasajero y viceversa.

Si eres nativo del elemento fuego, los signos Aries, Leo o Sagitario no te dejes llevar por comentarios de las personas quejosas que siempre están buscando síntomas en sus dolencias y si te sientes bien en estos momentos no compliques tu vida incorporando sustancias químicas ni pastillas o drogas, tampoco te ilusiones por promesas de empleo si no has visto algo concreto.

En este ciclo planetario estás demasiado iluso y cualquiera puede llegar a tu lado ofreciendo cosas que no pueden cumplir. Exige papeles, espera resultados. No inviertas en lo que aún no está asegurado porque guiándote por embullos podrías cometer errores.

Los signos de tu elemento fuego están ahora recibiendo muchas señales positivas que si las sigues y pones a funcionar pronto te darán dinero.

Si perteneces a un signo de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, reflexiona antes de tomar decisiones. El plenilunio recientemente ocurrido acentúa fuertemente tu intuición síquica y niveles de percepción interna. Es magnífico para iniciar algún estudio, o irte a un lado tranquilo con tu pareja, sin más nadie. Si no puedes hacer nada de esto, entonces sal de casa y trata de estar solo contigo mismo aunque sea una hora para reflexionar como estás llevando tu vida, escuchar tu voz interior y tomar decisiones. Hoy lunes es un día cúspide y desde ahora ya vas sintiendo las influencias positivas del mismo.

Si eres un nativo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, está comenzando a regir uno de tus signos, se inicia tu elemento. Este día es muy importante para tu vida amorosa porque deberás tomar ciertas decisiones fuertes. O bien terminar algo que no te conviene, o formalizar una relación.

No te guíes por apariencias, oye tu voz interior y actúa resueltamente. Haz bien las cosas, no exageres, y si vas a un restaurante o estás invitado a una cena donde la comida sea abundante no te excedas. Después lo lamentarías. Sé selectivo en tu alimentación y verás cómo no tienes nada que temer en tu salud.

Finalmente, si eres un nativo del elemento agua, los signos Cáncer, Escorpión y Piscis, esquiva y elude a esos compañeros de trabajo nada positivos que se acercan con comentarios negativos y chismes pues si les prestas atención además de perturbarte estarías dándole demasiada importancia y malgastando tu energía.

Ha comenzado un ciclo de buenas perspectivas económicas sobre todo asociadas a viajes y a reconocimientos profesionales. Si estás aguardando alguna respuesta relacionada con una solicitud de préstamos o algo legal ahora llegarán noticias, pon en marcha tu ingenio y creatividad y avanza hacia adelante ¡el amor y la fortuna te esperan! Entra ahora mismo en Univision Horóscopos y busca tu signo para hoy lunes.