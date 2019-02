Horóscopo del 20 de febrero | Es tiempo de aprendizaje

Si tu signo es del elemento fuego, como lo son Aries, Leo y Sagitario ocurrirá una transformación o cambio en tu realidad que puede inquietarte. Haz un alto en tus ocupaciones diarias y pasa revista a la manera en que estás distribuyendo tu tiempo, cuáles son tus prioridades y cómo estás alimentándote y llevando en general tu ritmo de vida. Un ligero reajuste no te vendría nada mal. No es fácil convivir con personas negativas, quejumbrosas y pesimistas, y si esa es tu situación no permitas que esa onda de malestar te perturbe ni arruine tu intimidad sentimental en este ciclo en que los principales regentes de tus signos están creando aspectos muy favorables para ti. Vas a compartir momentos felices con la familia y amigos cuya compañía te resultará sumamente agradable. Tu vida amorosa recibirá un estímulo beneficioso con estas reuniones si eludes temas escabrosos y controversiales en tus pláticas.