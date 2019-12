Horóscopo del 20 de diciembre | Un escenario sensual y divertido

El estupendo tránsito de Venus hacia Acuario impacta a todos los signos y elementos al abrir corazones y mentes, ampliar nuestra perspectiva amorosa y atraer a nuestro lado a quienes realmente valen la pena. Mantén siempre tu presencia de ánimo, en todo momento, no te dejas impresionar ni sugestionar por los demás.

Hay buenos efluvios astrales en el horóscopo y como consecuencia hay una onda feliz y alegre, sensual y divertida que se extiende a todos en general. Las cuestiones del corazón son inescrutables y si sientes que te está atrayendo cierta persona no te preguntes el por qué ni la razón, simplemente fluye con la corriente de la vida. Te asombrarás de lo que cosechas.

Si eres un signo del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario, una persona amiga te ayudará a fomentar una inversión que representará un trabajo adicional el cual traerá nuevos ingresos a tu familia. No obstante, es imperativo que analices bien las ventajas y desventajas del mismo antes de comprometerte. Te sentirás satisfecho con los logros obtenidos en tu vida económica.

Si eres nativo del elemento tierra , o sea eres uno de los signos telúricos, Tauro, Virgo o Capricornio , pronto harás un viaje importante que te dará evolución económica y reforzará los lazos afectivos que te unen con tu pareja y tu familia. Lo que está ocurriendo a tu alrededor es imprevisible así que no des nada como definitivo puesto que aún las cuestiones más confusas se aclararán de forma apropiada según vaya desarrollándose este período final del año 2019.

Lo primero que debes hacer es aprovechar al máximo las oportunidades que te están llegando y no dejar que el desaliento o el pesimismo de los demás te impidan alcanzar la felicidad a la que tienes derecho.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua , tales como Cáncer, Escorpión o Piscis, el dinero y el trabajo marchan tomados de las manos en esta etapa astral final del año , sin embargo, no llegará todo lo que esperas sino una parte. Antes de lanzarte a nuevos negocios revisa tu presupuesto para no cometer errores de apreciación.

No obstante, hay a quienes les molesta tus triunfos y éxitos lo cual genera envidias y situaciones difíciles en tu vida personal. Esto puedes evitarlo y contrarrestarlo bien con una actitud indiferente.

Sin embargo, no seas demasiado severo a la hora de juzgar, recuerda que todos cometemos errores. Este período astral se confirma aquello que “en la vida no hay fracasos sino experiencias, unas agradables, otras tal vez no, pero todas lecciones para aprender” y durante este período planetario lo comprobarás en tu vida amorosa.