Horóscopo del 20 de agosto | Habrá un poco de caos, pero no te asustes

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 6%

Signo de influencia: Virgo.

Carta del Tarot: La torre de cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

La carta regente pronostica una energía muy profunda, pues la torre está de cabeza indicando destrucción, pero no es tan catastrófico como parece, cómo lo sentirías en otras ocasiones. El movimiento de la tierra indica que tendremos a lo mejor algunos fenómenos naturales que van a asustarnos, hay que detenernos en perspectiva, pero Virgo muestra que simple y sencillamente serán depuración.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: eres tierra y Virgo es compatible contigo, hoy la luna está creciente y la torre de cabeza; qué es lo que quiere decir, que habrá un poco de caos, no te asustes por ello, pues al estar en contacto con la tierra como signo de ella, te llenarás de prosperidad y lograrás que mañana otra vez puedas cosechar lo que se más anhelas.

Energía general: dejarás de preocuparte por ti, por todo lo que no te corresponde; hace algunos días probablemente, un familiar político te pidió algo de dinero. Sin embargo, debiste detenerte para que no te cause conflicto que no te lo pague hoy, te sentirás mucho más relajado en cuestiones de relaciones familiares.

Hay molestia en tú oído izquierdo, se encuentra en este momento un poco aturdido, precisamente eso habla de que las emociones te están devastando, no obstante, hay buen augurio porque significa que acudir a un especialista que te pondrá nuevamente en tu centro.

Tienes un as bajo la manga, sientes que tienes una penuria podrá sacar un plan B para no lograr que no tumben tu fortuna, está intacta pues tierra y tierra hacen la mejor combinación para que puedas encontrar las decisiones correctas ante eventos devastadores.

¿Qué miedos te cuesta resolver o admitir, según tu signo? Cargando galería



SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: entrarás en renovación y también adversidad; estar junto con la tierra en un día tan memorable te hará desarrollar lo mejor de ti, la torre indica que todas las adversidades podrán pasar desapercibidas en la medida que tu perspectiva sea más positiva que la de los demás.

Energía general: Hoy serás mucho más flexible que otros días principalmente porque te llega al alma una situación de una persona que conoces que quieres ayudar, sin duda lo podrás hacer y tendrás la prosperidad para ello, pero más que con cualquier otra cosa, escucharás a la persona, pues ha tenido un día lamentable y en este sentido tus oídos se convierten en su mejor terapia.

Probablemente encontrarás mucha seguridad con la luz que estás sintiendo, por eso es necesario que te cuides, te cubras y no hables de más. Todo lo que proviene para ti en este momento debe de estar resguardado en tu alma, aunque quisieras contarlo al mundo, precisamente saldrás adelante en un momento de infortunio.

No te sientas abrumado por qué no logras tu objetivo, no siempre tienes suerte, pero no es necesaria para tener éxito, se refiere que principalmente tienen las habilidades para lograr lo que quieres, pero cuando te ves en una situación que no logras ese objetivo, llega la frustración inminente mañana saldrá la luz otra vez.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: eres un signo que sin duda se liberará de malas energías. Con el paso de las horas es probable que alguien se ponga frente a ti para querer molestarte, pero eso significa que Virgo como signo regente de tierra, es capaz de estar fastidiándote hasta que logre su objetivo, si tú lo permites entonces recordarás, que el que te hace enojar te domina, ubícate en la nueva luminosidad de la luna creciente para que eso no pueda suceder.

Energía general: no gastes en cosas materiales, sobre todo en un día como hoy, fíjate mucho mejor en lo que no has podido brindar emocionalmente a tus familiares, amigos, hijos o gente que quiere, será necesario que reconsideres que el pasar tiempo de calidad, es mucho mejor al hecho de estar comprando regalos que no valoran.

No te sientas desanimado, los otros están a tu favor, significa en definitiva que el signo de tierra, la carta regente y la luminosidad creciente, te ayudan a sentirte mejor y en muy corto tiempo para que puedas darles a otros lo que no has dado para ti mismo, eso no significa algo que sea incorrecto, pues estás con la prosperidad para hacerte sentir mejor por ello.

Puede ser un día bastante afortunado, sobre todo porque recibirás un premio o algo que se considere una recompensa para ti, por el hecho del trabajo que has realizado de algunos días a la fecha, es importante que este reconocimiento lo compartas con tu familia, porque a veces es complicado hacer alarde de tus logros, pero cuando eso sucede entonces tendrás complicidad con quienes de verdad le importas.

Significado e interpretación de la baraja española Cargando galería

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: te compaginas con signos de tierra como Virgo regente, tú como signo de agua ayudas a que el árbol de la fortuna o prosperidad, se propague en el mundo. Significa que el agua hará que fluyan las cosas y que vuelvan a crecer esas situaciones que para otros estaban naturales siéntete privilegiado dale la mano a los que más lo necesitan.

Energía general: siempre estarás al pendiente de los demás, eso va a ser un hecho, pero hoy como nunca tendrás que voltear para que tú veas el espejo y sientas que es lo que te hace falta a ti, ámate, quiérete, pero sobre todo valora que todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora; sin duda ha valido la pena para que te des un apapacho.

Considera tu propia salud y bienestar, es un día en el que te sentirás libre de energías negativas para poder entrar en calma. Se observa que quizá puedas estar teniendo una dolencia en la parte baja del pie izquierdo, pero eso no será importante si logras sentarte y tener una terapia, un masaje que puedes ejercerlo tú mismo.

Pareciera ser que el legado de tu familia por fin comienza a tener resultado, es decir que seguramente personas prósperas hicieron que hoy en día tú tengas la capacidad de salir adelante, no porque estés colgándote de tu ADN sino porque debes de respetarlo, aplaudirlo y agradecerlo en días como hoy donde serás próspero.





AHORA ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO: