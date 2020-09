Horóscopo del 2 de septiembre | Cortarás con toda mala energía

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : la luna ha alcanzado el 100% de su luminosidad. Significa que también abrirá mentes. Es capaz de enfocar tus objetivos que antes no habías detenido. Está haciendo que vuelvas a retomar una energía que no querías porque tenías confusión.

La abundancia y la fortuna está tocando tu puerta a pesar de que no las quieras ver literalmente han insistido en una serie de actividades o negocios que no has querido prestar atención puede ser que hayas tenido temor por no contar con el capital correcto. Sin lugar a dudas habrá alguien que te sustente para que empieces a comenzar a ganar lo que antes no creías.