Géminis Géminis, horóscopo del viernes 23 de enero de 2026: conecta y busca apoyo sincero Encuentra apoyo en un buen amigo y no dejes que las distracciones te alejen de lo que realmente importa en este día de altibajos emocionales.

Video Conversando con Zellagro: las percepciones extrasensoriales

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Géminis , según nos indica tu horóscopo, un repentino descenso en tu energía te sumergirá en la tristeza, pero no te dejes arrastrar; busca el consuelo de un amigo comprensivo y no prestes atención a los susurros que te desvían de lo verdaderamente importante, pues en la conexión con los demás hallarás la luz que necesitas.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Busca un momento para conectar con un amigo cercano; una charla sincera puede brindarte el apoyo que necesitas y ayudarte a ver las cosas desde una nueva perspectiva.

Salud

Cuando sientas que la tristeza se asoma, recuerda que una conversación sincera con un amigo puede ser como un rayo de sol que disipa las nubes grises. Permítete un momento de desconexión, donde el silencio y la calma te envuelvan, como un suave abrazo que te reconforta y te ayuda a reencontrar tu luz interior.

Amor

Es un buen momento para abrirte a tus emociones y compartir tus sentimientos con alguien de confianza. Hablar con un amigo comprensivo puede ayudarte a aclarar tus pensamientos y a encontrar el apoyo que necesitas en este momento de desánimo. No dejes que las dudas te alejen de lo que realmente importa en tus relaciones.

Trabajo

La energía puede verse afectada, lo que podría traducirse en una sensación de desánimo en el ámbito laboral. Es fundamental que busques apoyo en un colega comprensivo para superar cualquier bloqueo mental y mantener la concentración en tus tareas. Organiza tu día de manera que puedas abordar lo esencial sin dejarte llevar por distracciones.

Dinero

Es un día en el que es fundamental mantener la claridad mental en tus decisiones financieras. La tendencia a sentirte desanimado puede llevarte a tentaciones de gasto innecesarias, por lo que es recomendable revisar tus cuentas y priorizar tus necesidades. Mantén un enfoque prudente y considera hablar con alguien de confianza para obtener una perspectiva que te ayude a organizar mejor tu dinero.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Es un momento ideal para planear una cita especial con esa persona que te interesa o con tu pareja. Dedica tiempo a crear un ambiente acogedor donde puedan compartir sus pensamientos y sueños. A veces, un simple gesto como una cena a la luz de las velas o una caminata al aire libre puede fortalecer los lazos y abrir el camino a una conexión más profunda.

Reflexión

Recuerda que estos momentos difíciles son temporales y forman parte del viaje. A veces, una simple conversación puede iluminar tus pensamientos y recordarte lo valioso que eres. Además, puedes intentar realizar alguna actividad que disfrutes, como leer un libro, escuchar música o salir a caminar; estas pequeñas acciones pueden cambiar tu perspectiva y elevar tu ánimo. No te olvides de cuidar de ti mismo y de ser amable contigo en estos días oscuros. Al final, cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, cuenta.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.