Horóscopo del 2 de octubre | Un viernes lleno de contrastes

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

02/10/2020

Fase Lunar: Llena

Iluminación: 99%

Signo de influencia: Aries.

Carta del Tarot: La Luna de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

La energía de la Luna es la que se encuentra en su mayor influencia sobre todo lo que haces a partir de este momento. Un día lleno de contrastes, donde principalmente depuras todo lo que te hace sentir que no avanzas, por ejemplo, personas con las que te llevaste por años, podrían alejarte súbitamente.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: Aries como signo regente te da la fortaleza necesaria con el elemento fuego, así estarás en mejor sintonía que otros elementos. Es momento de tomar decisiones fuertes, que cambiarán el rumbo de tus días. Sé lo más consecuente posible con quienes han sido amables contigo, pues ahora necesitan tu ayuda.

Energía general: iniciaste una serie de círculos importantes con personas desconocidas, que ahora estarán justo frente a ti, para reclamarte lo que no pensaste. Es decir que te sentirás incómodo pues no todos son compatibles contigo y entras en debates inesperados pero podrás defenderte con argumentos suficientes para que no te destanteen más tarde.

Quisiste ser lo suficientemente inteligente como para brincar a personas que no debiste. Ahora tendrás que asumir las consecuencias y pedir perdón, debes reconocer que no puedes tomar ciertas decisiones que no te corresponden, por mucho que quieras ayudar a los demás.

A pesar de que Aries se encuentra a tu favor, hay algunos detalles que tienes que organizar para que laboralmente no tengas consecuencias.

Es decir que por alguna razón no has hecho las cosas correctamente y tendrás que reconsiderar ser más precavido. La fortuna aún con todo, se encuentra de tu lado, date esa oportunidad para sentirte reconfortado a pesar del caos.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: procura ser más mesurado, pues el fuego y fuego son pesados. Al encontrarte con un signo regente sobre dicho elemento, te sentirás empoderado pero soberbio.

Al decir esta palabra no te sientas ofendido, pues todos usamos esa actitud de pronto, cuando se desbordan las emociones. Ahora será momento de reconsiderar tus acciones para librar un día difícil.

Energía general: las cosas no serán completamente difíciles, pues también existen momentos en los que te sientes completo y podrías hacer brillar todo lo que para ti se encontraba en pausa. Si te enfocas en una sola tarea, será más fácil que termines con todo lo que te agobia en el día. Pues seguramente no sabrás por dónde empezar.

Procura mantenerte al tanto de nuevas alternativas de salud que puedan beneficiarte, has hecho demasiado esfuerzo por mantenerte estable a pesar de que pienses que no has logrado el objetivo deseado. Ahora necesitas estar más seguro de que emprenderás una disciplina y así concluir con lo que en su momento te hizo sentir en malestar.

Será necesario emprender un nuevo proyecto, ahora tendrás que hacer todo lo posible por encontrar a alguien de tu pasado con quien puedes invertir.

Seguramente tienes los datos básicos pero alguien que te conoce, te dará la información certera para que puedas enfocarte como es debido. Ahora tendrá lo que has pedido gracias a tu determinación.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: la carta regente te ayuda a que puedas ahuyentar aquellas ataduras que te mantuvieron en un estatus de sosiego. No necesariamente es el confinamiento el que te orillo a sentir que no avanzabas. Debes reconocer que hay cosas del pasado que has venido arrastrando y que no te permiten sentir estabilidad. Es momento de liberarte y forjar un nuevo plan que cambie dicha energía.

Energía general: sostendrás con madurez, todo aquello en lo que con seguridad crees, no dejes que ninguna persona se sienta con la autoridad de creer que puede dominarte. Por mucho que sientas recaídas, será un buen momento para dejar raíces y hacer que las personas que no cumplan tus expectativas se alejen definitivamente de ti.

Es el momento de reconocer que una persona está haciendo que te enamores, te ha costado trabajo sostener tu soltería pues piensas que quienes te pretenden, solo es para salir un rato cuando quieres algo estable. Siéntete en la comodidad de estar con alguien que te llene de motivaciones, pues seguramente comenzarás una buena relación pronto.

Algunas personas te hicieron sentir que estabas loco por querer emprender algo que no tiene sentido, recuerda que la fortuna es de quienes se atreven a hacer lo que pensaron que sería diferente. Necesitas reconocer tus habilidades, solamente así tendrás mayores oportunidades de sobresalir del común.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: buen momento para dejar que la regencia de la luna siga haciéndote sentir que vas por buen camino. Sin importar como creas que es tu destino, para todo el elemento agua, la fluidez es un hecho. Tienes ahora todo para que puedas sentir que vas por el camino adecuado, no te dejes engañar por aquellos que te digan lo contrario.

Energía general: harás un acuerdo con una serie de personas de diferentes lados, en donde abres puertas y ventanas que te ayudan a sentir la seguridad de que estás haciendo todo para que tu fortuna brille. Eres en sí una persona inteligente, quita de tu mente la victimización porque siempre estás al hilo de ambas.

Para todo mal siempre existirá remedio, nada es imposible para ti, por ello eres el ejemplo a seguir de muchas personas que consideran que has hecho lo adecuado para que todo se ponga a tu favor. Recuerda que tienes las herramientas para poder realizar varias cosas a la vez. Intenta de a poco para que no te salga todo mal. Buen día para recibir el éxito.

Has seguido una buena línea de éxito, pero te cuesta trabajo administrarte correctamente, no te sientas incompetente pues no puedes controlar todo. Siéntete con la capacidad de mover las cosas a tu favor si te acercas o asesoras con personas que tienen un mayor conocimiento que tú en el ámbito. Deberás ser más precavido con lo que inviertes, así no perderás un centavo en cosas que no valen la pena.

RITUAL DEL NIÑO PRODIGIO:

Ritual para lograr cambios en tu vida