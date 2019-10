Horóscopo del 2 de octubre | Se te suelta la lengua, ten cuidado

Se acentúa tu sexto sentido ayudándote a ver todo lo que te está sucediendo con mayor nitidez y realismo. Vive tu realidad y no enmudezcas cuando estés frente a esa persona que te estremece. No olvides que precisamente tu iniciativa y manera de ser han sido las cualidades que te acercaron a quien te interesa y en la medida que procedas con la dinámica que singulariza tu elemento fuego esta primera semana del último trimestre del año conquistarás su corazón.



En el caso de los nativos del elemento aire, si eres de Géminis, Libra o Acuario, actúa en todo momento con tacto y no lo lamentarás. Si te precipitas y no esperas el momento adecuado podrías tener problemas. Hoy miércoles uno de los signos de tu elemento está de fiesta, es el período de cumpleaños librano y las perspectivas no podrían ser mejores, tanto a Libra como a los demás signos de aire, les está llegando una estupenda onda sensible de Venus, planeta del amor, directo, y Mercurio, planeta de las comunicaciones.