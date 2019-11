Horóscopo del 2 de noviembre | Mucha concentración y disciplina

Prepárate para el amor, estás entrando en una etapa ideal para reflexionar en todo así que aprovecha esta pausa que estás recibiendo con Mercurio retrógrado una especie de alto o freno dentro de tu carrera cotidiana para poner las cosas en su sitio y no dejar que te agobien las circunstancias.

Si eres un signo del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, a partir de esta etapa todo lo verás de una manera diferente, inclusive, en el aspecto familiar y amoroso. Hay un cambio de actitud en cierta persona que te estaba preocupando. No te inquietes, la gente a veces actúa de una forma inexplicable y eso no significa necesariamente que estén dejando de quererte o estimarte.

El fantasma de los celos puede estar corroyéndote interiormente y agudizando una situación que se acentúa con los tránsitos planetarios actuales. Si te pones a dudar de la fidelidad de tu pareja estarías sembrando desconfianzas. No dejes que la influencia retrógrada de Neptuno interrumpa la comunicación entre los dos. Las posibilidades de mejorar tus condiciones de trabajo son elevadas y los tránsitos planetarios que están ocurriendo te inspirarán a sacar adelante tus asuntos laborales de forma exitosa. Habrá obstáculos, por supuesto, pero los superarás exitosamente.

Estás iniciando una etapa bonita en que descubres valores en tu pareja y en ti mismo que engrandecerán tu capacidad de amar. No dejes que nada ni nadie te vayan a complicar tu realidad. Tú, mejor que los demás, sabes bien lo que debes hacer para no buscarte problemas con gentes tercas.



Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, con el tránsito de Venus al elemento fuego ocurrido desde ayer se abre el corazón de cierta persona que estaba como cerrado a tus insinuaciones y requerimientos. Define situaciones, no esperes que otros den el primer paso, haz tú lo que debe hacerse y si no te responden como deseas, era que realmente no te convenía.