Horóscopo del 2 de mayo | Un jueves de inicios

Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, el mes de mayo se abre con sorpresas sentimentales, tal vez dejar una persona que ya no te interesa o empezar a salir con otra. No sigas posponiendo más ninguna decisión amorosa. Lo que debes hacer te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Al mismo tiempo, tus facultades intelectuales están en alza. Si tienes idea de estudiar algo relacionado con tu trabajo, carrera o profesión sigue tu intuición porque será lo mejor que puedas hacer.