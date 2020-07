Horóscopo del 2 de julio | Sabrás equilibrar tus emociones

Cuando algo no funciona y los intentos han resultado fallidos, la incompatibilidad de intereses es demasiado alta y surgen verdaderos abismos emocionales entre las personas es mejor trazar una línea divisoria muy clara: no puedes ser mi amante, trata de ser mi amigo, no puedes ser un buen amigo, entonces cada cual por su lado.

Aprovecha este entusiasmo y decídete, da el paso esperado, no prolongues más el disfrute de tu dicha. Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no arrojarlos a un segundo plano como si no fueran importantes. Sin un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien. No descuides tu alimentación, descanso, y sueño.