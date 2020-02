Horóscopo del 2 de febrero | Plantéate ser mejor persona

La energía dinámica de este fin de semana con la vibración del ocho y la luna taurana alerta a todos los signos y elementos con una recomendación general: no esperes que sean otros quienes tomen decisiones o piensen por ti ¡actúa tú, hoy mismo! Estás en el umbral de un evento muy importante que transformará de forma positiva diferentes áreas de tu vida.

Si tu signo es del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario es tiempo de revisar tu vida afectiva y delimitar responsabilidades. Arregla ciertos asuntos de tu pasado que están interfiriendo en el presente y no compares nunca a tu pareja con tu ex.

El día exige una renovación en tu manera de actuar para no incurrir en errores ni revivir experiencias desagradables. Marte en un signo de tu elemento, excita tu imaginación y te vuelve muy original y creativo.

Separa de tu vida lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurre ahora porque vivir siempre en los recuerdos no te conducirá a nada bueno. No alimentes tristezas con nostalgias del ayer, este es tu día del amor, de la iniciativa y la esperanza, nada se ha perdido. Observa a tu alrededor y verás que los problemas no son tan difíciles como parecen, recuerda que hay un tono de exageración en tu horóscopo.