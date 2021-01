Horóscopo del 2 de enero | Llegan muchas cosas a tu favor

Los comienzos llegan, las oportunidades de combinar tus actividades con lo que has deseado desde hace algún tiempo, comienzan a tener sentido. Por ello es que un trígono entre Marte y Venus, haría lo posible por hacerte sentir que tienes a favor muchas más cosas de las que llegarías a imaginar.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : hay muchos factores por medio de los cuales deberías sentirte contento, primero porque has logrado salir de un año vertiginoso y por el otro, porque tienes definitivamente mucho que aprender. Por ello es que el tránsito de Leo a Virgo, te llenaría más bien de un cambio de ideas que serían importantes para el avance de este año.

Energía general: no te quedarías callado en este inicio de año, por el contrario, tendrías las cosas mucho más a tu favor de lo que pensarías antes.

Tendrías la oportunidad de vibrar más alto que de costumbre, el número ocho hace presencia con la finalidad de hacer que todo se vuelva mejor de lo que habrías pensado en días pasados. Tu economía tendería a restablecerse y no habría más que sentir que todo comienza de nuevo.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : libre de verte tal cual eres, posiblemente habrías pensado que tendrías que resguardar tus ideas por las críticas tan duras que a tu alrededor se observan. Sin embargo, el tránsito de Leo a Virgo, augura que todo tiene un mejor sentido para ti, siempre siendo quien has sido hasta ahora.

Energía general: sin preocupaciones ni miedo a dar tus pasos como lo has deseado hasta este momento. Con altas posibilidades de generar nuevos acuerdos. Conseguirías la oportunidad de ver por ti más que antes. Por ello es que la Luna menguante, sería una de las mejores energías del día siguiendo un camino que iría hacia el éxito.

Comparte lo mejor de ti, sería una de tus virtudes a destacar, por ello no tendrías duda de que tu energía se convertiría en una ayuda absoluta hacia otros. Con el trígono entre Marte y Venus, el amor te equilibraría para atraer positividad por todos lados.

Es buen momento para recibir, considerarías ser más libre que de costumbre y en ello observar, que tienes a disponibilidad un margen de éxito como en pocas ocasiones lo has tenido. Para ello es como el número ocho del día, te beneficiaría.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : más que solo acuerdos, harías una hermandad con esa persona que no habrías pensado que sería parte de tu vida, pues hasta el día de hoy ninguna compatibilidad habría surgido. Sin embargo, un aspecto en común, sería suficiente para dejar que la Luna menguante abra la posibilidad de algo muy beneficioso para ti.

No sufrirías en lo absoluto al darte cuenta que el trígono entre Marte y Venus, simplemente sería la oportunidad perfecta para no verte afectado por nadie. Ahora es el momento correcto que haría que tu energía fuera compatible con todo aquello que no pudiste tener antes.