Horóscopo del 19 de septiembre | Se marca un inicio a la restauración

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Luna nueva visible

Iluminación: 6%

Signo de influencia: Libra en tránsito a Escorpión.

Carta del Tarot: El Hierofante de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Los días del presente año han transcurrido de manera súbita y desafortunada para la mayoría. Sin embargo, el día se hace cada vez más visible hacia la restauración. Cuando se menciona a la carta regente, es importante hacer énfasis en la sabiduría que tiene para todos, por ello debes ser atento a lo que tienes que aprender sin poner barreras.





SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: el tránsito de los signos, de Aire a Agua, hace que te conectes con tus más profundas emociones para recalcar tus sueños y no dejarlos por un mínimo problema. Cuentas con todas las prácticas que has hecho como una ventaja para responder a los obstáculos en menor tiempo y con mayor eficacia.

Energía general: en algún momento llegaste a sentir que ninguna persona prestaba atención sobre ti, cuando en realidad todo lo que piensas se contradice a lo que existe alrededor tuyo. No debes ser quien se sienta en desventaja cuando otros no tienen la capacidad de admirar lo que haces. El mundo y la sociedad pueden ser en apariencia crueles, pero no, si te enfocas de manera correcta hará lograr tus metas.

Te sientes resplandeciente, sobre todo en un día como éste, pues has logrado ver el mejor lado de las cosas a pesar de que no sentías una conexión con los días anteriores. La fe no se encuentra a discusión, seas creyente o no de lo intangible, pues tienes personas que te valoran y te quieren, que harán lo que sea para que permanezcas fuerte. Agradece a cada instancia lo que esté a tu mano para intentar reconstruirte lo mejor posible.

Pocas personas tienen la capacidad innata de tener con certeza la claridad de administrar sus finanzas, como lo puedes lograr tú. Te conectas con los números y eres ágil en ello, pues tu sino es el propicio para poner en orden todo aquello que se encuentre de cabeza. Confía en que pronto encontrarás mejores oportunidades que las que tienes, para que tu fortuna se sienta estable nuevamente.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: el tránsito de los signos siempre te hará dudar, no como parte de una prueba, sino por los componentes de energía que ejerce en la Tierra. Te sientes compatible con cada persona que tenga un pensamiento similar al tuyo, por eso agradece lo que te brindan, quizá el conocimiento de ambos cree nuevas oportunidades para otros.

Energía general: busca donde menos pensaste, la oportunidad de volver a enamorarte, sientes que no es precisamente el amor el que te mantiene activo. Pero solo han sido las malas experiencias las que te han hecho sentirte alejado de lo que es bueno para ti. Les diste la oportunidad a personas que no eran las correctas. Recuerda que roma no se hizo en un día y por más que te mantengas lejos de lo que necesitas, todo llegará en su momento.

Comenzarás a concentrarte mucho más en tu energía, no siempre haces caso a lo que tu instinto necesita, pues consideras que no es práctico. Pero debes ubicar que tu persona se compone de varias características a la vez y al momento en el que te encuentras con algo espiritual, te sentirás mucho más enriquecido.

Cosas buenas se avecinan cuando te has decidido a ser una persona mucho más responsable de tus finanza, comienzas a delegar responsabilidades para liberarte de tareas innecesarias. Es inteligente ser una persona más consecuente contigo mismo, es decir que debes considerarte más, pues tener tensiones a tu alrededor, no te ayudarán a conseguir que tu fortuna se encuentre

más cerca. Por el contrario, mientras más te preocupas, más te alejas del éxito.





SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: existen muchos aspectos energéticos que pueden mantenerte al tanto de lo que deseas, en este caso, los que ejercen la energía del día. No pienses que el hecho de que la luna, el sol y los signos en tránsito, sean los que muevan ciertos aspectos, sean los responsables de los efectos de tus acciones. Eres muy bueno para desenvolverte entre problemas, probablemente te has enfocado de manera incorrecta a la carrera que realizas, reconsiderarás cambiar de actividades.

Energía general: hay amplias posibilidades de que conozcas a una persona inesperada que cambiará tu día, es una buena señal, pues necesitas ser más sociable. Últimamente has considerado alejarte porque no encuentras la misma compatibilidad de siempre con quienes se encuentran cerca de ti. Pero tendrás las bases y argumentos para cambiar de idea.

Has criticado demasiado a quienes toman decisiones sobre su cuerpo, más saludables de lo que tú lo haces. Recuerda que a veces lo que piensas podría ponerse en tu contra, debes respetar a los demás, como pides que te respeten a ti. Si tú no has hecho nada para sentir mejoría ante tus malestares, después no te quejes, que será a esas personas a quienes recurras para que te aconsejen.

Pon las cosas a tu favor toda vez que hayas aprendido a no volver a hacer lo mismo. A veces piensas que no te ha funcionado todo, pero has sido perseverante, solo que no todo lo que crees que es bueno, tendrá resultados favorables. Eres aferrado a las metas, por eso es que puedes perder la visibilidad sobre lo real. Aprende a diferenciar, entre terquedad e iniciativa, para que no te llenes de frustraciones. Cuando tienes que cambiar algo, es por bienestar y no lo contrario.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: como signo de agua, te encuentras cada vez, en mayor movimiento. Hoy no es la excepción, pues tienes el conocimiento claro de lo que necesitas para ti y para los tuyos. Generalmente eres compartido, por lo tanto debes continuar con esa idea, para que no te desenfoques y caigas en baches que retrasen tus metas.

Energía general: procurarás ser un poco más mesurado para con quienes tienes impaciencia, no suena tan aventurado, decir que tienes la inteligencia para poder resolver problemas en menor tiempo posible. Al tener ese talento, los otros no son tontos, por eso es que te desesperas y logras ser un tanto hostil, recuerda que quizá, tú también tuviste carencias que te impedían ser tan útil como lo eres ahora.

Serás más comprensible con los demás, toda vez que sientas que debes protegerlos, es un instinto natural, solo debes recordar, que a veces ayudas más alejándote. Tu salud puede afectarse al sentirte en frustración, cada que observas que no todos prestan atención a tus sugerencias. Te costará trabajo entender hasta donde puedes ayudar a otros, pero una vez que lo comprendas, tendrás el resultado que quieres.

De un tiempo para acá te sientes considerablemente fuerte, financieramente hablando. A veces gasta demasiado en cosas inútiles, pues te gana una clase de ansiedad por tener lo que no has obtenido de una manera rápida y sin el permiso de nadie. No es precisamente una mejor decisión, gastar sin sentido, es tu talón de Aquiles el tener dinero en tus manos y no saber invertirlo de la mejor manera.