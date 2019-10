Horóscopo del 19 de octubre | Tiempo de detalles y amor tierno

Las influencias astrales que existen este fin de semana auguran un día muy complejo en el que se te presentarán situaciones imprevistas. Usa tu discreción y no habrá problemas, pero sobre todo guíate por tu intuición que con la Luna en Cáncer está muy afinada.

Si tu signo es del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario, sientes el flechazo del amor inesperado y aunque tengas pareja experimentas una atracción física hacia alguien en particular. No te vayas a enredar en algo que después lamentes. Antes de cometer una locura piensa bien lo que puedes perder.

Estás en una etapa muy positiva que te ayudará a solucionar problemas laborales y fricciones entre compañeros de trabajo. Si tuviste algún trastorno reciente en tu empresa notarás un cambio favorable de actitud y el inicio de buenas corrientes. No te asombres cuando te den una sorpresa en el azar o en el correo pues a partir de este ciclo planetario el dinero te llega de diversas formas. Hay un trabajo extra que podrás hacer desde tu casa y que te rendirá dividendos y muchas ganancias.

Si eres nativo del elemento tierra , o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, se anuncia una etapa muy buena para asuntos económicos. Si no tienes pareja, explora este nuevo camino, pero si tienes una relación estable, mantén a esa persona alejada de tu lado para evitar celos y problemas.

Escucha la voz de la razón y ten calma sobre todo en horas de la mañana. Una vez que hayas tomado una decisión debes seguirla y no desviarte, para no comenzar a saltar de un lado a otro. Con esas vacilaciones incurrirías en pérdidas de tiempo y dinero. Un viaje te pone en contacto con quien hace mucho no ves y escuchas noticias alentadoras que te estimulan a seguir adelante con un proyecto el cual tenías engavetado.