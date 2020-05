Horóscopo del 19 de mayo | Hay entradas de dinero inesperadas

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, es imperativo que continúes insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo que se acople mejor a tus necesidades personales, capacidad y facilidad para transportarte a tu centro de trabajo así como a lo que realmente te gusta hacer. Si aún estás sin trabajo no será por mucho tiempo.



Hay entradas de dinero inesperadas, pero cuando te lleguen guarda y no malgastes pues luego te podría hacer falta lo que ahora derrochas en compras innecesarias que pueden causar ciertos estados de ansiedad en horas de la mañana. El secreto de la dicha está en tu paciencia, no lo olvides, aunque para los signos de tu elemento no resulta fácil. La tolerancia te permitirá salvar una relación.