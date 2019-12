Horóscopo del 19 de diciembre | Tiempo de equilibrio

Hay un toque renovador y de inspiración para todos los signos y elementos en este día en el que impera la vibración del siete, la del conocimiento, el estudio, el aprendizaje efectivo. No importa lo que haya sucedido, saldrás adelante. Cuando las cosas parezcan complicarse encontrarás la solución

No trates de “cambiar” a nadie, acepta a los demás como son y si no te conviene o no te agrada su manera de ser dirige tu atención a otra persona. Aprovecha al máximo el tránsito de Mercurio directo en este ciclo del mes sinódico que está transcurriendo en diciembre y que favorece la comunicación y el buen entendimiento entre amigos, compañeros de trabajo, asociados y parejas.