Horóscopo del 19 de agosto | Termina todos tus pendientes

PRONÓSTICO DEL DÍA Te vas a sentir con toda la capacidad de hacer cosas nuevas, sobre todo porque una persona especial para ti, te da el reconocimiento que no te daba, haciéndote sentir capaz, aplaudiéndote, halagándote o más.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : como signo de tierra, te sientes con toda la capacidad de defenderte a ti, tu familia y tu dinero es necesario que no hagas cosas de más, aunque parezcan buenas pues, te llevarás una sorpresa con personas que tienen más poder que tú y podrían quitarte todo.

Energía general: no eches en saco roto las advertencias que otras personas hacen. Probablemente te sientes invadido cuando quieran darte un consejo, pero hoy será inevitable que las personas fuera de tu círculo de confianza, se comporten de una manera extraña y los consejos que recibiste te resulten beneficiosos.

Sé amable sin importar las circunstancias, es una realidad que no siempre te sientes en tranquilidad, pero al momento de ser gentil las cosas cambiarán y tu energía volverá en sí misma. Por ello tu salud tendrá el equilibrio correcto si haces lo consecuente.

Nadie tiene derecho a decirte lo que debes o no hacer, pero principalmente recuerda que vives en un mundo rodeado de gente, las críticas, las opiniones, siempre serán constantes y más en el trabajo.

Tú debes de ser lo suficientemente inteligente para no meterte con lo que no te corresponde o lo lamentarás más tarde por tratar de enfrentar a personas que solamente están reflejando lo que carecen de ellos mismos.

Energía general: te estabas sintiendo presionado y a veces irritable, por supuesto que tienes un carácter ni simple, ni sencillo, pero al encontrarte con personas irrespetuosas, tendrás también la oportunidad de sentarte con otros que tienen una perspectiva que tú, por aquello que platiques; encontrarás la libertad de poder organizarte para no sentir que estás dominado.

A veces desafortunadamente, uno no entiende en cabeza ajena, quiere decir que tú vas a observar que desafortunadamente algunas personas cercanas a ti han tenido que partir o trascender, eso te recuerda lo importante que debe ser tu salud hoy y siempre, por ello retomarás quizá una terapia que estabas teniendo desde hace algunos meses a la fecha para poder encontrar tu salud nuevamente.

Observar y analizar es una de tus grandes cualidades, por eso al momento de hacerlo anota los errores que otros cometen para no caer en estas adversidades, no pongas piedras propias en tu camino, puesto que algunas situaciones en las que tú te estás inmiscuido de manera personal están haciendo que no logres tus objetivos por cansancio innecesario.