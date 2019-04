Horóscopo del 19 de abril | No te involucres en nada comprometedor

Hoy viernes 19 de abril de 2019 la Luna está en Libra, es el día y noche del plenilunio de abril, la luna llena rosa, la vibración numerológica que nos envuelve es la del ocho, del desarrollo económico y material, y los planetas Júpiter y el planetoide Ceres continúan retrógrados en Sagitario.

La Luna se está moviendo a Escorpión a medida que vaya saliendo de Libra. No te apresures a tomar ninguna decisión hasta que no tengas tu cabeza fría y puedas pensar mejor. Aplica tu experiencia. Con la influencia del plenilunio todos estamos recibiendo una buena vibración planetaria y a partir de ahora tu salud se integra a un ritmo ascendente de bienestar general.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario posiblemente, en este fin de semana te lleguen rumores algo negativos asociados a tu trabajo. Debes ser cuidadoso y muy prudente, para no verte inmiscuido en comentarios que a la larga estarían perjudicándote en tu empresa. No te impacientes si algo no sale como anhelas o habías pensado. Tu ciclo económico recibe un impulso extra que te ayuda a conseguir lo que a otras personas les resulta más difícil. Ahora el dinero comenzará a entrar en tu vida con más facilidad que en otras ocasiones y lograrás el equilibrio que estás buscando desde hace algún tiempo. Superarás los obstáculos al llegar la noche pues la onda del plenilunio te envuelve de una manera intensa e indeleble.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio y ocurre algo que te moleste, si no te atormentas ni agobias te darás cuenta que se trata de algo transitorio y al llegar la tarde ese paisaje cambiará positivamente para ti. En muchas ocasiones es preferible hacernos los tontos para evitar males mayores. Este viernes ponle más picardía a tu intimidad. No dejes que los recuerdos te agobien porque te complicarías. Tú tienes la capacidad mental para aislarte y concentrarte bien. Si te invitan a un encuentro social o una actividad donde puedas conocer ese tipo de empresarios no vaciles, acude y tendrás éxito.

En el caso del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, estás en pleno aprovechamiento de la fuerza del plenilunio. Si alguien te señala algo que te molesta y tienen razón, acepta sus observaciones. Aunque hayas tenido ciertas noticias inquietantes, debes cambiar tu estrategia y no demostrar que sabes todo sino más bien hacerte el ignorante. De esa manera tu pareja tendrá más confianza en ti, te confesará lo que no se atrevía y sabrás finalmente la verdad, que no es precisamente lo que piensas. Te perjudicarás si empiezas a comprar suplementos nutricionales dejándote llevar por anuncios comerciales y los deseos de mantener tu salud. No exageres.

Finalmente, en el caso del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, si este viernes es un día laboral para ti lo disfrutarás a plenitud porque no sólo podrás terminar a tiempo tus tareas sino que experimentarás encuentros muy estimulantes con personas extranjeras y personalidades impactantes. Si no trabajas sal a pasear, relájate. Escucharás una noticia agradable que te dará mucha alegría pues está directamente vinculada a un negocio que planeas realizar en el futuro próximo. No te desalientes si ocurre alguna demora en un trámite legal porque lo que sucede, conviene.

