Horóscopo del 19 de abril | Día cúspide: inicia Tauro

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, podrías estar sobreestimando tu suerte y mirando con un optimismo ciego tus posibilidades laborales descuidando tus responsabilidades. Aunque te vaya muy bien en tu trabajo no te confíes y revisa cuidadosamente lo que haces, actúa con seriedad y no hagas las cosas precipitadamente.

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra , entonces este domingo guarda lo que tienes extra y no empieces a comprar cosas y más cosas simplemente por haber recibido una tarjeta de crédito adicional, porque en el caso de Tauro, estés iniciando tu ciclo de cumpleaños.

Aprende a ser más cauto con tu dinero. Si vas de tiendas no seas impulsivo, y no te endeudarás sin sentido. Utiliza tu sentido de ahorro hoy más que nunca.

Recibirás un recado, llamada o mensaje que será una confirmación de lo que has venido buscando en estos días, puede ser laboral o sentimental. No te aceleres, toma todo de una forma filosófica y tranquila, estás bien auspiciado y con la mente clara.

Toma con calma decisiones que tengan relación con tu situación laboral futura si has perdido tu empleo. Si no es así, entonces no te inquietes y goza tu fin de semana.