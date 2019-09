Horóscopo del 18 de septiembre | No descuides el amor

No descuides el amor porque ahora estás en un tono de alza y atracción. Si te han propuesto un nuevo empleo o responsabilidad, considéralo pues puede beneficiarte aunque implique renovar tu estilo de vida y cambiar tus horarios.



Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, Sigue tu intuición, pero no exageres. Estudia todas las variantes si has tenido algún problema sentimental con tu pareja este fin de semana estás en pleno ciclo de las reconciliaciones y no debes echar a perder una relación, o amistad, con discusiones.