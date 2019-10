Horóscopo del 18 de octubre | Dejas atrás las preocupaciones

Hoy es viernes 18 de octubre de 2019. La Luna está en tránsito por el signo de Géminis en la vibración del cuatro, la que indica la solidez, la base de la pirámide. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados.

Este fin de semana para todos los signos hay un tono alegre y despierto, es el ciclo de las alegrías en que vas a dejar atrás las preocupaciones que tenías respecto a situaciones fuera de tu control, que ahora ves con más claridad y definición.





Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, la experiencia no se compra, pero se debe reconocer y pagar, y en tu caso, debes ser muy exigente para demandar lo justo pues en estos días se considera la posibilidad de ofrecerte un trabajo con más responsabilidad, pero con el mismo salario. Reclama tus legítimos derechos.

Te envuelve un movimiento económico sumamente favorable que se extiende a diferentes áreas de tu vida y particularmente al sector económico. Un dinero pendiente llega en el momento preciso y el pago esperado resuelve un problema. No dejes que sus malas influencias y vibraciones te causen problemas y perturben tu tranquilidad. Este fin de semana que tienes frente a ti será estupendo si te encoges de hombros y haces lo que debes hacer, como lo tenías planeado.

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, este viernes no es el día de las confrontaciones ¡al contrario! Evita las escenas de celos, las discusiones sin sentido, las cuestiones que no vienen al caso. Este es un fin de semana para disfrutar tu relación y gozar una noche de amor no para estropearlo con argumentos y peleas.

Hay veces en que un tropiezo o dificultad se convierte en el motor necesario para echar a andar una nueva corriente de energía. Tendrás la oportunidad de terminar algo que habías comenzado y no veías la manera de ponerle punto final. No te apresures a tomar ninguna decisión hasta que no tengas tu cabeza fría y puedas pensar mejor. Aplica tu experiencia.

En el caso del elemento aire, los nativos de Géminis, Libra y Acuario, descarga esa sensación de inquietud interior en un deporte o una actividad doméstica como pintar, clavar, atender el jardín o salir a jugar pelota con tus hijos, recoger y limpiar la casa, en fin moverte y no quedarte inactivo.

Tu salud mental está ligada íntimamente a tu desarrollo físico. Tus posibilidades de tener en tus manos un trabajo deseado están más cercanas que nunca. No obstante, debes ejercer paciencia y ser cuidadoso a la hora de presentar tus solicitudes. Tu imagen pública influirá mucho en los resultados.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, estás al recibir apoyo y sostén financiero para un proyecto que estaba en el aire y muy inestable. Una persona amiga se ofrece desinteresadamente a ayudarte y con su participación lograrás terminar felizmente un asunto económico preocupante. Actúa con mucho tacto ya que tiendes a dejarte llevar por impulsos alocados. El tiempo reclama paciencia.

El amor está envolviéndote así que no pierdas tiempo en cuestiones de poca monta y actúa con decisión. Termina lo que no te conviene, de una vez y por todas y toma tu destino en tus manos. Tú tienes la madurez necesaria para transformar un revés económico en una ventaja comercial. ¡Aplícala! No actúes emocionalmente y a la hora de pensar no lo hagas solamente con el corazón, sino también con la cabeza.

