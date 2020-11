Horóscopo del 18 de noviembre | Pon las cosas en claro

El Sol se encuentra en plenitud en un sextil con Saturno, equilibrando energías que podrían ser contradictorias y que en definitiva no te harían sentir que tienes un día lleno de victorias. Pero para tu mayor confort, la Luna se encuentra en crecimiento.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : has dado pasos agigantados durante el mes y con ello tienes algunas cosas a tu favor, que no parecieran que se darían tan pronto como pensaste. Es un día lleno de buenas energías, pues quizá un buen amigo te acompañe en una aventura.

Posiblemente Capricornio estaría ejerciendo su regencia, haciendo que todo pronto tenga cabida nuevamente para ti. Es decir que por mucho que no fluyan las cosas, siempre habrá solución y opción.

La energía que tienes hoy, es prácticamente imparable, pareciera que de pronto has tomado algo energizante que te daría la oportunidad de sentirte en una competencia continua, donde probablemente ganarías sin duda.

Cuando has querido invertir tu dinero, posiblemente no encontrarías las oportunidades. Pero cuando no tienes la cantidad suficiente, probablemente todo se ponga para ti.