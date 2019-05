Horóscopo del 18 de mayo | El romance llega con la luna llena

En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, notarás la influencia del plenilunio de hoy de muchas formas. Una fuerza interior dentro de tu ser interno te impulsará a encontrar el amor en la figura de una persona algo más joven que tú la cual te admira. No todo es interés económico en la vida y el amor genuino también existe hoy en nuestro mundo. Si escuchas bien tu organismo no tendrás problemas. Generalmente tu cuerpo te avisa si algo no está funcionando bien. Si escuchas atentamente esa voz interior no cometerás errores. Si no te sientes con deseos de comer, mejor no lo hagas y te evitarás un problema serio en este ciclo de la luna llena.