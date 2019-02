Horóscopo del 18 de febrero | Un día cúspide: de Acuario a Piscis

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario para Acuario comienza el “nuevo año de vida” pues hoy termina de regir tu signo. Este efluvio se extiende a los demás signos de tu elemento. No te impacientes si esa persona que te interesa parece alejarse o enmudecer pues muchas veces, durante este período, ocurren distanciamientos involuntarios los cuales una vez terminados habrán fortalecido más una relación. Haz lo que te gusta, aunque no te paguen lo que realmente debías recibir pues el tiempo que pasas en tu empleo es parte de tu vida y no se trata de estar realizando una actividad que te cause tensiones y no te guste por el hecho de ganar un poco más de dinero. Si ahora no tienes medios suficientes, o has tenido dificultades recientes en tu economía, verás cómo a partir de ahora esas cuestiones se empiezan a solucionar rápidamente pues a partir de hoy, lunes, hay una nueva dinámica en tu vida con la vibración interesante del ciclo cinco en este día cúspide de tránsitos planetarios.