Horóscopo del 18 de agosto | Es hora de cerrar ciclos

PRONÓSTICO DEL DÍA

La luna nueva indica que tenemos la oportunidad de cerrar ciclos, si te has sentido con poca fortaleza, el signo de Leo en su casa regente, nos habla de que vuelves otra vez a iniciar algo importante, no te dejes sorprender por personas que quieren que inicies algo que no tiene que ver contigo, es decir que querrán hacer de tu vulnerabilidad una ventaja.