Horóscopo del 17 de septiembre | Día de renovación absoluta

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Luna Nueva

Iluminación: 0%

Signo de influencia: Virgo en tránsito a Libra.

Carta del Tarot: El Mago de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Día de renovación absoluta, se ponen las cosas mucho más prósperas en el momento de iniciar la Luna Nueva, combinadas con el tránsito de los signos y el buen augurio del Mago de frente. No olvides que constantemente has sentido que nadie te hace caso, ni que has dado los pasos correspondientes para cambiar tu energía. Pues es en un día como el presente, donde te das la oportunidad de sacar lo mejor de ti.





Descubre cómo impactará la luna nueva de septiembre, en Virgo, a tu signo Cargando galería



SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: para ti como signo de Tierra, es muy complicado considerar las cosas que no tienen la razón como un hecho. Elegirás lo que te conviene con base en la experiencia que has tenido en los últimos días, has tenido que hacer las cosas de pronto, pues todo en esta época ha sido inesperado. Estás probando lo mejor de ti y con seguridad serás exitoso.

Energía general: cuando haces lo que te apasiona, no hay quien te detenga, la mejor actitud ante la oscuridad es sonreír sin necesidad de obtener respuestas positivas. Las expectativas altas son a veces muy duras para poder lograr un objetivo. Podrías cometer errores si te dejas llevar solo por ilusiones, analiza, al menos en corto tiempo, para no tener dificultades sobre lo que hagas y tener mayor seguridad.

Te han dado demasiadas recomendaciones para sentirte en conformidad con tu cuerpo y tu energía, pero en realidad no todo te ha favorecido como tú pensabas. Quieres decir que eres una persona rehacía hacia lo que los demás te imponen. Tendrás una mejor recuperación en los siguientes días, si tienes la capacidad de reconocer que no siempre lo que piensas es lo que debes hacer. Quiere decir que debes hacer más caso a las señales del exterior para sanar tu cuerpo.

Pones fin a un martirio interminable de deudas que posiblemente se incrementaron durante esta época. No importa todo lo que hayas pasado, ha sido solo parte del aprendizaje lo que has vencido y ahora tendrás la fortuna a tu favor. Considera que eres un ser capaz de liberar la intensidad de las presiones diarias, solo así mantendrás tu dinero y trabajo a flote.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: la luna se pone definitivamente a favor, te estás fortaleciendo con la energía de los planetas y parece plenamente cósmica, la manera en la que logras reconstruirte. Eres una persona generalmente amable, pero cuando se trata de defenderte, tu actitud no será la mejor. No te sientas culpable por lo que pase a tu alrededor, después comprenderás tu manera de actuar.

Energía general: considera a los otros como a ti mismo, te desesperas con facilidad cuando te encuentras a una persona que no ha tenido la oportunidad de salir adelante como tú lo haces. Pero intenta ser tú el guía para los demás. No siempre serás una persona perfecta, pero en cuanto pases por este trance, tendrás mejor actitud en adelante.

Darás todo por estar en un lugar más cómodo en el que te encuentras, generalmente no le prestas atención a cosas ligereas. Cuando se habla del tema, es referente a que los detalles son importantes, incluso en el lugar donde te encuentras. Tu espacio es fundamental y tendrás que cambiar de ambiente para sentirte más tranquilo.

Comienzas una nueva organización financiera que te permite sentirte en calma, recuerdas que ahorrar no genera dinero, pero cuando tomas el consejo de un viejo amigo, te das cuenta que podrás hacer que las cosas se pongan a tu favor. El banco es un buen aliado, ahora mejor que nunca tomas las sugerencias hechas con más responsabilidad para generar tranquilidad.





¿Traiciones, accidentes, trampas?: Descubre los peligros de tu signo Cargando galería



SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: no te sientas invadido por las críticas de los demás, pues has tomado decisiones en pareja que tú provocas que se encuentren en el ojo público. La luna indica que puedes tener arranques inesperados para contar lo que no debes, cuando te sientes en coraje o por impulso. Por ello debes ser más consciente sobre las habladurías, pues un día piensas algo y al segundo lo cambias.

Energía general: cierras por fin varios ciclos sin concluir, primordialmente los escolares, laborales o aquellos que tengan que ver con conocimiento. Al mismo tiempo te sientes reanimado, pues comenzarás una nueva etapa. Al concluir los ciclos que se mencionan, se abren más ventanas para tener ventajas en tu andar.

Comenzarás a cerrar todas las puertas que abriste desmedidamente con personas que no eran las más amables. Para algunos generará mucho coraje, pues quieren que tú no te sientas con la capacidad física para poder realizar todas las actividades que te propones. Definitivamente es influencia de los demás en los que confiaste, que te hacen sentir demasiado vulnerable. Recuerda que de ti depende restarles o darles la energía.

Te felicitarán por tu trabajo y a pesar de que parezca que tiene algún truco lo que intentan hacer contigo, es una realidad que te lo dicen, con el mejor sentido. Es un hecho que el andar laboral es muy confuso, de pronto sientes que tienes todo a tu favor y de pronto todo parece desvanecerse, pero ten la confianza de que mientras tengas claro tu objetivo, serás afortunado.

Cuidado, estarás impaciente





SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: la Luna Nueva y el tránsito de los signos, reflejará en ti, la capacidad que tienes para mostrar tu talento. No todas las personas se sentirán cómodas con tu andar, recuerda que entre más brilles, más te querrán apagar. Pero si tienes la capacidad de ser consciente, quizá entonces te mantengas de pie siempre.

Energía general: probarás toda clase de actividades para poder sentirte más conectado con tu entorno social. Por más que seas generalmente alguien que se mantenga en contacto con otros, sin miedo y sin temores. No todos los días quisieras que las personas estén cerca de tu espacio. Para quienes no te conocen, el rechazo, podría traerte problemas, pero considera que no puedes estarte deteniendo por todo lo que los demás piensan.

Liberarás una emoción que habías escondido durante un tiempo, pensaste que, al alejarte, resolverías un problema. Recuerda que ocultar algo no te ayuda a solucionar nada, enfrenta lo que sea necesario para que puedas dejar que las tensiones comunes te hagan sentir en desequilibrio.

Retomarás nuevamente todo lo que te mantenía en ánimo para hacer tus tareas laborales constantes, las finanzas comienzan a tener sentido nuevamente para ti. De pronto los gastos te estaban superando, pero encontraste el método correcto para que no te rebasaran, esperando lo mejor de ti mismo en corto tiempo.