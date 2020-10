Horóscopo del 17 de octubre | Un sábado de amor y prosperidad

Por otro lado, Mercurio se hace presente para sacar lo mejor de ti ante las adversidades. Finalmente, y no por ello menos importante el número cuatro como regente del día, para abrir las posibilidades de la fortuna con mucha más seguridad.

Energía general: pronto sabrás que todo lo que has hecho recogerá los frutos, pues el día es próspero para que recibas halagos, no de todos pues con obviedad para algunos tu brillo les molestará. Pero si eres lo suficientemente paciente, estarás a merced de la energía del tránsito de los signos, los que te llenan de virtudes.

Contemplarás ser más consecuente con quienes critiquen tu andar laboral, de pronto son personas que desconocen tu esfuerzo y no por ello son malas.

El cuatro es un buen número para atraer la fortuna si sabes cómo dirigirte a nuevos retos. No claudiques a la primera o estarías en aprietos futuros.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : apuntarás mejor tus metas sin necesidad de reiniciar tu día. Cuando algo no te sale como lo planeabas, encuentras en la regencia del tránsito de los signos, la influencia correcta para responder como es debido. Las probabilidades de que puedas salir de energías negativas son amplias, aprovéchalas lo mejor que puedas.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : recurres a una guía espiritual, que, si bien no es religiosa, sería importante para que puedas tener fe sobre lo que quieras y hacer suceder las cosas sin necesidad de pensar en catástrofe. Eso es lo que la luna hace cuando se encuentra visiblemente nueva, las cosas se ponen mucho mejor, toda vez que te dejas influenciar por ella.

Energía general: el tránsito de los signos atrae buenas señales, por un lado el que quites cualquier tipo de energías ocultas que podrían hacer que no te llenes de buena vibración. En ese sentido Libra en tránsito a Escorpión, te quitará todo aquello que no necesites para poder lograr esa meta que tanto has recorrido con gusto.